Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30

Sức khỏe 01/03/2022 14:00

Trong hàng ngàn năm, hầu như phụ nữ đã mang thai và sinh con ở độ tuổi thanh thiếu niên và đầu những năm 20 tuổi, nhưng gần đây độ tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con đã thay đổi thành độ tuổi 30. 

Trên thực tế, vào năm 2017, gần một nửa số ca sinh ở Anh và xứ Wales là của những bà mẹ 30 tuổi. Y học hiện đại cho phép phụ nữ lựa chọn hoãn sinh con, nhưng có những lợi ích và rủi ro khi mang thai ở độ tuổi 20 so với độ tuổi 30. 

Hãy cùng phân tích những ưu và nhược điểm chính của việc sinh con khi bạn ở độ tuổi 20 và 30, để bạn có thể quyết định thời điểm thích hợp nhất để trở thành một người mẹ.

Ưu điểm của việc sinh con ở độ tuổi 20.

1. Là thời điểm dễ thụ thai nhất, do đó có cơ hội mang thai tốt nhất

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 1

Ở tuổi 25, tỷ lệ thụ thai sau 3 tháng cố gắng cao hơn (khoảng 20%) so với khi bạn 35 tuổi (giảm xuống khoảng 12%). Phụ nữ được sinh ra với tất cả số trứng mà họ sẽ có, khoảng 1 triệu quả. Khả năng sinh sản bắt đầu giảm từ từ vào khoảng tuổi 32 và sự suy giảm này diễn ra nhanh hơn sau 35. Ở tuổi 37, ước tính bạn còn khoảng 25.000 quả trứng.

2. Giảm nguy cơ sẩy thai và các rủi ro mang thai khác

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 2

Không giống như phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, các bà mẹ trẻ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao khi họ mang thai. Nếu không có những vấn đề này và nhờ chất lượng trứng cao hơn khi bạn ở độ tuổi 20, bạn sẽ ít có nguy cơ sẩy thai và thai chết lưu hơn.

Ưu điểm của việc sinh con ở độ tuổi 30

1. Bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, vì vậy bạn sẽ có nhiều hơn để chi tiêu

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 3

Bạn sẽ chỉ  bắt đầu sự nghiệp của mình khi ở độ tuổi 20, vì vậy việc chăm sóc em bé có thể tốn kém hơn nếu bạn ổn định hơn về tài chính ở độ tuổi 30. Và theo một nghiên cứu của Đan Mạch , những người lần đầu làm mẹ ở độ tuổi 31-34 có bằng đại học sẽ kiếm được nhiều hơn khoảng 5.000 USD so với thu nhập trung bình trong suốt cuộc đời của họ. Mặt khác, những người sinh con trước 25 tuổi sẽ kiếm được ít hơn khoảng 80.000 đô la.

2. Bạn có nhiều khả năng sinh đôi (hoặc sinh ba)

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 4

Mặc dù điều này có thể được cho là một nhược điểm, nhưng mang đa thai có nghĩa là bạn có thể làm cha mẹ của nhiều đứa trẻ khi bạn đã trưởng thành và sẵn sàng hơn. Đó là tin tốt nếu bạn muốn có nhiều con, nhưng bạn hỉ muốn chúng sau khi bạn đến tuổi 30. Khả năng sinh sản sẽ giảm dần về sau đó, nhưng cơ hội sinh đôi sẽ tăng lên theo tuổi tác vì những thay đổi nội tiết tố gây ra việc giải phóng nhiều trứng cùng một lúc.

3. Bạn có thể sống lâu hơn

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 5

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sinh con cuối cùng sau 33 tuổi có khả năng sống qua 95 tuổi cao gấp đôi so với những phụ nữ sinh con cuối cùng sớm hơn. Vì vậy, hoãn mang thai mang lại cho bạn những lợi ích không chỉ cải thiện bản thân khi bạn ở độ tuổi 20 và kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc đời mà còn sống lâu hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thêm nhiều năm nữa để chứng kiến ​​những đứa trẻ và gia đình của mình phát triển.

4. Em bé của bạn có thể thông minh hơn và cao hơn

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 6

Một nghiên cứu của Anh cho thấy những phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi từ 30-39 có nhiều khả năng sinh con thông minh hơn những bà mẹ 20-29 tuổi. Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng những bà mẹ lớn tuổi cũng có khả năng sinh con cao hơn. Vì hầu hết mọi người đều đánh giá cao những người có trí tuệ và tầm vóc cao hơn nên có thể bạn nên đợi đến khi bạn 30 tuổi rồi mới sinh con.

Rủi ro khi sinh con ở độ tuổi 20

1. Có thể mệt mỏi hơn về mặt tâm lý

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 7

Tuổi 20 là những năm đẹp nhất để bạn khám phá bản thân và con đường bạn muốn đi trong cuộc đời. Một đứa trẻ đến với bạn trong những năm này có thể buộc bạn phải tạm dừng sự nghiệp của mình hoặc ngăn cản bạn có được sự thăng tiến mà bạn đã nỗ lực làm việc. Cũng có thể có những vấn đề về mối quan hệ nảy sinh từ trách nhiệm chăm sóc em bé được chia sẻ với ông xã. Những việc thỏa hiệp sẽ không dễ dàng, đặc biệt là khi cả hai vợ chồng trẻ chỉ mới đang tìm hiểu cuộc sống hôn nhân.

2. Bạn có thể có kết quả sức khỏe tồi tệ hơn sau này trong cuộc sống

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 8

Dường như có mối liên hệ giữa sức khỏe của người mẹ và độ tuổi sinh con đầu lòng. Người phụ nữ càng trì hoãn mang thai lần đầu tiên thì sức khỏe của cô ấy càng được dự đoán là tốt hơn. Sức khỏe tối đa được dự đoán cho những bà mẹ sinh con đầu lòng vào khoảng tuổi 30. Vì vậy, những bà mẹ trẻ có thể có nguy cơ có sức khỏe kém hơn lý tưởng và có thể bị đau nhức nhiều hơn.

Rủi ro sinh con ở độ tuổi 30

1. Bạn có nhiều khả năng phải sinh mổ

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 9

Vì các bà mẹ lớn tuổi có nguy cơ bị các biến chứng liên quan đến thai kỳ cao hơn, điều này có thể khiến việc sinh mổ là cần thiết. Ví dụ, gặp các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, đã đề cập ở trên, có thể dẫn đến việc phẫu thuật sinh em bé. Đây là cách sinh phổ biến, nhưng nó đi kèm với những rủi ro như thời gian phục hồi lâu hơn so với sinh tự nhiên.

2. Có nhiều khả năng em bé của bạn có thể bị biến chứng

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30 - Ảnh 10

Bạn có nhiều khả năng sinh con nhẹ cân hơn và sinh non. Những nguyên nhân này có thể do sinh đôi. Trẻ sinh non, đặc biệt là những trẻ sinh sớm nhất, thường gặp các vấn đề như khó thở, suy giảm khả năng học tập và các vấn đề về thính giác. Ngoài ra còn có nguy cơ cao hơn về các bất thường nhiễm sắc thể có thể dẫn đến một đứa trẻ sinh ra với các tình trạng sức khỏe yếu.

Không có một độ tuổi hoàn hảo nào để sinh con

Từ những điều này, chúng ta có thể thấy rằng không có câu trả lời chung cho việc phụ nữ sinh con ở độ tuổi nào là tốt nhất. Tất cả phụ thuộc vào ưu tiên của mỗi người phụ nữ. Có lẽ độ tuổi tốt nhất để bạn làm mẹ là bất cứ khi nào bạn sẵn sàng đối mặt với bất cứ trở ngại nào xảy ra khi mang thai.

 

Theo Brightside

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