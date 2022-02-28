Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng

Sức khỏe 28/02/2022 15:00

Bất cứ ai đã từng ăn kiêng đều biết bạn sẽ phải mất bao lâu để biến mất số cân không mong muốn. Tuy nhiên, có một "phím tắt" cho số cân nặng dư thừa của bạn và nó chỉ yêu cầu các sản phẩm cơ bản mà ai cũng có thể tìm thấy.

Sau đây là các công thức đồ uống giúp bạn loại bỏ cân nặng dư thừa trong thời gian ngắn.

Nước mận

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 1

  • Bảo quản trong tủ lạnh.
  • Uống 1 ly vào buổi sáng, lúc đói.

Mận loại bỏ độc tố, tăng tốc độ giảm cân. Chúng chứa vitamin A, kali, magiê và sắt giúp chúng ta giữ được vóc dáng. Tuy nhiên, không nên uống nhiều hơn một ly mỗi ngày, vì mận là một loại thuốc nhuận tràng mạnh mẽ.

Quế và mật ong 

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 2

  • Uống 1 ly mỗi sáng khi có ý định nhịn ăn.

Quế làm giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sự trao đổi chất. Các nhà khoa học nói rằng thay thế đường bằng mật ong có thể ngăn ngừa tăng cân.

Nước uống mầm lúa mì

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 3

  • Mần lúa mì nên bảo quản tránh xa ánh nắng mặt trời.
  • Uống 150 ml trước bữa ăn.
  • Thức uống nên có một chút đường với hương vị cam quýt nhẹ.

Thức uống này giúp cải thiện sự trao đổi chất của bạn , giúp tiêu hóa và loại bỏ độc tố. Một cách tiếp cận năng động hơn là bổ sung một chế độ ăn uống giải độc với đồ uống này.

Nước chanh và gừng

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 4

 

  • Uống 1 ly vào buổi sáng.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi gừng là một sản phẩm tuyệt vời để giảm cân vì nó làm giảm sưng tấy, giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chanh kích thích thận , hỗ trợ thải độc tố, điều hòa tiêu hóa.

Trà Bồ công anh

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 5

  • Uống trà bồ công anh thay trà thường.

Thức uống này là tốt nhất nếu bạn đã quyết định bắt đầu ăn uống lành mạnh. Trà bồ công anh nhanh chóng loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể của bạn và tăng tốc hiệu quả cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì nó là một loại thuốc lợi tiểu mạnh.

Nước ép dứa

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 6

  • Bạn có thể pha loãng nó với nước.
  • Uống khi cần thiết.

Nước ép dứa sẽ truyền cho bạn rất nhiều vitamin C và giúp loại bỏ nước dư thừa - trường hợp quá nhiều chất lỏng là nguyên nhân dẫn đến tăng cân chứ không phải chất béo.

Nước hoa quả

Những loại nước uống xứng danh 'chiến thần diệt mỡ', mạnh hơn cả thuốc giảm béo với khả năng hỗ trợ đánh bay tình trạng thừa cân nhanh chóng - Ảnh 7

  • Uống 8 ly mỗi ngày trong 4 ngày.
  • Tiêu thụ không quá 1.400 kcal mỗi ngày.

Nước hoa quả là một trong những công thức giảm cân hiệu quả. Nó giúp nhanh chóng phân chia chất béo, loại bỏ đầy hơi và giảm sưng. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ loại thức uống ăn kiêng nào khác, bạn nên để ý xem mình ăn gì để số cân đã mất không bị thay thế bằng số cân mới.

Theo Brightside

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