Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ

Sức khỏe 01/03/2022 09:44

Giảm cân có thể rất khó khăn, trong khi giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và tuân theo một thói quen tập luyện chắc chắn sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối thì vẫn có một số cách dễ dàng hơn để đốt cháy chất béo. 

Trên thực tế, với một vài thay đổi trong lối sống, bạn có thể đốt cháy calo với tốc độ nhanh hơn, ngay cả khi đang ngủ.

Một số mẹo sau đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa giấc ngủ của mình để đốt cháy chất béo và giảm cân trong khi đang ngủ.

1. Thử ngủ mà không đắp chăn

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 1

Không gì có thể đánh bại cảm giác ấm cúng khi ngủ dưới một chiếc chăn to và nặng, nhưng nếu bạn muốn thu nhỏ vòng eo của mình, thực sự tốt hơn là nên đi ngủ mà không cần có chăn. Khi bạn ngủ ở nhiệt độ mát hơn, sự trao đổi chất của bạn tăng lên và bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong khi nghỉ ngơi. Điều kiện mát mẻ hơn vào ban đêm cũng làm tăng lượng chất béo nâu lành mạnh cho phép cơ thể bạn loại bỏ lượng đường trong máu không cần thiết và đốt cháy nhiều calo hơn.

2. Ngủ nhiều hơn

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 2

Đếm lượng calo và dành hàng giờ tại phòng tập thể dục chắc chắn có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để giảm số cân thừa đó chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn. 

Nếu bạn nghĩ rằng điều này nghe có vẻ quá tốt và đơn giản để trở thành sự thật, thì nó thực sự không phải vậy, vẫn cần những quy tắc nhất định. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ngủ thêm một giờ mỗi đêm sẽ giúp bạn ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày mà không cần nỗ lực nhiều. Và trong hơn một năm làm điều này, nó có nghĩa là giảm được 4 kg trọng lượng cơ thể.

3. Uống protein trước khi đi ngủ

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 3

Những người muốn giảm cân sẵn sàng thử tất cả các loại chế độ ăn kiêng, bao gồm cả nhịn ăn gián đoạn dù nó có thể khá khắc nghiệt đối với cơ thể của bạn. Đi ngủ khi bụng đói có thể khiến bạn thức đêm và ngủ không đủ giấc thực sự có thể khiến bạn tăng cân. Có rất nhiều món ăn nhẹ lành mạnh và bổ dưỡng mà bạn có thể ăn trước khi đi ngủ, và món protein lắc là một trong số đó. Bởi vì protein sinh nhiệt nhiều hơn carbs hoặc chất béo, nó khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn để tiêu hóa nó.

4. Đeo mặt nạ ngủ

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 4

Tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà còn có thể khiến cơ thể bạn tích trữ nhiều chất béo hơn. Những người ngủ trong bóng tối có nguy cơ béo phì thấp hơn 21% so với những người ngủ trong những căn phòng sáng sủa nhất. Nếu bạn không thể đảm bảo bóng tối hoàn toàn trong phòng ngủ của mình, hãy chọn một loại mặt nạ ngủ thoải mái, chất lượng tốt có thể cung cấp bóng tối gần như hoàn toàn bất kỳ lúc nào trong ngày khi bạn cần ngủ.

5. Không bỏ bữa tối

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 5

Mặc dù ăn ít calo hơn sẽ giúp giảm cân, nhưng bỏ bữa tối có thể có tác dụng ngược lại. Khi bạn đột ngột giảm lượng calo nạp vào, cơ thể bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ đói và giảm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm calo.

6. Ăn nhẹ trước khi ngủ

Giảm cân thật đơn giản với 6 cách đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang ngủ - Ảnh 6

Mặc dù bạn không nên đi ngủ vì đói, nhưng việc ăn quá nhiều hoàn toàn sẽ không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn. Thay vì ăn một bữa lớn trước khi ngủ, hãy chọn một bữa ăn nhẹ, lành mạnh và bổ dưỡng để tránh ăn quá nhiều và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Theo Brightside

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