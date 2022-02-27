Thêm loại rau xanh 'quán quân' về công dụng giảm cân này vào thực đơn của bạn, vừa làm đẹp da lại giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Sức khỏe 27/02/2022 11:26

Có rất nhiều lý do để ăn rau xanh vì thực tế là chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm huyết áp và cholesterol, chưa kể đến việc giữ cho não bộ của bạn luôn nhạy bén.

Thêm loại rau xanh 'quán quân' về công dụng giảm cân này vào thực đơn của bạn, vừa làm đẹp da lại giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả - Ảnh 1

Có rất nhiều loại rau xanh khác nhau tốt cho cơ thể và cải bó xôi là một loại đặc biệt, rau ngon và công dụng đa năng chỉ cần kể tên cũng biết có thể mang lại cho bạn một loạt lợi ích liên quan đến sức khoẻ. Nhưng có một công dụng nổi bật trong số vô vàn hiệu quả là khi giúp bạn giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Jenny Champion lưu ý rằng cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt là loại "siêu ít calo", và nói thêm rằng "cắt giảm calo là một phương pháp hữu hiệu cổ điển để giảm cân và nó vẫn còn hiệu quả cho đến ngày nay". Theo tờ Healthline, khoảng 100 gam rau chân vịt sống chứa 23 calo.

Thêm loại rau xanh 'quán quân' về công dụng giảm cân này vào thực đơn của bạn, vừa làm đẹp da lại giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả - Ảnh 2

Theo Champion, lý do thứ hai khiến rau chân vịt là loại rau xanh tốt nhất để giảm cân là do "nó siêu ít carb". Champion cho biết: "Nghiên cứu đã chỉ ra hết lần này đến lần khác, việc cắt giảm tinh bột sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân. Rau chân vịt là một cách tuyệt vời để duy trì lượng chất xơ của bạn trong khi bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng ít carb."

Rau chân vịt là "siêu chất xơ", chuyên gia Champion cũng giải thích rằng "chất xơ giúp bạn no lâu và điều này rất lý tưởng nếu bạn đang cắt giảm khẩu phần ăn để giảm cân."

Mặt khác, Champion lưu ý rằng "hấp thụ quá nhiều cũng không tốt hơn đâu . Ăn nhiều rau xanh thực sự có thể làm suy giảm tuyến giáp của bạn và khiến bạn khó giảm cân hơn". Ngoài ra, "ăn một lượng lớn rau chân vịt có thể dẫn đến sự phát triển của sỏi thận, đặc biệt là nếu bạn dễ bị hình thành sỏi."

Để tận dụng tối đa rau chân vịt mà không tiêu thụ quá nhiều, chuyên gia Champion giải thích rằng "ăn một chén mỗi ngày là đủ để bổ sung tất cả các lợi ích dinh dưỡng của rau chân vịt mà không bị  ăn quá nhiều."

Theo Eat this Not that

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