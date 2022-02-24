Kịp thời cứu chữa người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp

Sức khỏe 24/02/2022 17:18

Dị dạng mạch máu tủy sống là loại bệnh bẩm sinh, bệnh có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện triệu chứng, nhưng có thể dẫn đến liệt đột ngột khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tuỷ, phù tuỷ.

Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp này.

Người bệnh là chị T.T.T.S (23 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) nhập cấp cứu trong tình trạng đột ngột yếu 2 chân kèm đau lưng nhiều. Nhận thấy tình trạng khẩn cấp của người bệnh, ngay sau khi tiếp nhận các Bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chụp MRI cột sống ngực phát hiện dị dạng mạch máu tủy vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy. Ảnh chụp mạch máu kỹ thuật số hoá xóa nền - DSA cho thấy có một dị dạng động tĩnh mạch tủy ngực từ D9 - D12 được cấp máu bởi nhiều động mạch nuôi nhỏ, ngoằn nghèo.

“Nhớ lại 5 năm trước, chị S. thỉnh thoảng bị đau và tê sống lưng, mỗi lần bị đau chị chỉ ngồi một chỗ mà không đi lại được. Thời điểm đó, chị đột nhiên đau lưng và yếu chân rồi té ngã khi đang đứng tập thể dục, ban đầu cứ nghĩ do chị đứng lâu nên dễ mỏi và yếu chân. Sau đó, chị được gia đình đưa đi khám nhiều nơi, chị bàng hoàng khi tin mình mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy – căn bệnh hiếm gặp” – Chị S. cho biết.

Cách ngày nhập viện, khi đang đứng làm thì chị đột ngột yếu 2 chân và ngã nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ về trường hợp này, Bác sĩ Phạm Định Chương - khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết “Đây là một bệnh lý hiếm gặp và khó khăn trong vấn đề điều trị, đặc biệt, người bệnh có nguy cơ liệt hai chi dưới kèm rối loạn cơ tròn (rối loạn tiêu tiểu) nếu tắc động mạch lành nuôi tủy. Do đó, vấn đề điều trị đặt ra nhiều thử thách cho ê kíp can thiệp. Khi tiếp nhận bệnh, chúng tôi tiến hành hội chẩn và xem xét phương án điều trị bệnh. Chiến lược là loại bỏ được khối dị dạng nhưng phải bảo tồn các động mạch nuôi tủy” ­

Kịp thời cứu chữa người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp - Ảnh 1Kịp thời cứu chữa người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp - Ảnh 2

Hình ảnh trước (trái) và sau khi can thiệp (phải)

Người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ để tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng. Sau khoảng 3 tiếng can thiệp, dù khó khăn trong việc tiếp cận ổ dị dạng do động mạch nuôi rất nhỏ, gập góc, ngoằn nghèo, ê kíp cũng đã loại bỏ được khối dị dạng, bảo tồn được các chức năng thần kinh, đặc biệt là chúc năng vận động. Người bệnh không xuất hiện các triệu chứng thần kinh mới – BS Phạm Định Chương cho biết thêm.

Sau khi can thiệp, chị S. có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng được. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại nhà.

Kịp thời cứu chữa người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp - Ảnh 3Người bệnh có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng sau khi can thiệp

“Nổi lo sợ bị liệt của tôi suốt 5 năm nay, giờ đã được giải tỏa. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi được các bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cứu chữa tận tình”- chị S. xúc động chia sẻ

Theo Bác sĩ Chương, phương pháp này có thể đem lại hiệu quả cao, an toàn và ít xâm lấn. Trong nhiều trường hợp sẽ mang lại kết quả phục phồi nhanh chóng cho người bệnh.

Dị dạng mạch máu tủy là một bất thường bẩm sinh của mạch máu tuỷ, khi động mạch được nối trực tiếp với tĩnh mạch thông qua ổ dị dạng (nidus), mà không qua mạng lưới mao mạch thông thường. Dẫn đến nguy cơ vỡ dị dạng gây xuất huyết tuỷ, phù tuỷ do tăng áp lực tĩnh mạch. Cả hai biến chứng này sẽ dẫn đến yếu liệt hai chi dưới, rối loạn cơ tròn, nhiều trường hợp tàn phế phải nằm liệt giường.

Bệnh thường gặp hơn ở đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi và có thể âm thầm tiến triển, không biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài cho đến khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tuỷ, phù tuỷ. Tuy bệnh không thể phòng ngừa, nhưng việc phát hiện và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, khi có các biểu hiện như đau vùng cột sống đột ngột mà không liên quan tới chấn thương, kèm tê yếu các chi, người bệnh cần sớm nhập viện để các bác sĩ thăm khám tìm nguyên nhân điều trị sớm tránh các di chứng về sau. – Bác sĩ Chương khuyến cáo.

Thân nhiệt thích hợp ở người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai là bao nhiêu?

Thân nhiệt thích hợp ở người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai là bao nhiêu?

Thông thường, khi đo nhiệt độ cơ thể chúng ta sử dụng 36,5 độ C làm tham chiếu. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể ở mỗi độ tuổi khác nhau là khác nhau. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh lý hiếm gặp Dị dạng mạch máu tủy sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm