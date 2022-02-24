Người bệnh là chị T.T.T.S (23 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) nhập cấp cứu trong tình trạng đột ngột yếu 2 chân kèm đau lưng nhiều. Nhận thấy tình trạng khẩn cấp của người bệnh, ngay sau khi tiếp nhận các Bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chụp MRI cột sống ngực phát hiện dị dạng mạch máu tủy vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy. Ảnh chụp mạch máu kỹ thuật số hoá xóa nền - DSA cho thấy có một dị dạng động tĩnh mạch tủy ngực từ D9 - D12 được cấp máu bởi nhiều động mạch nuôi nhỏ, ngoằn nghèo.

Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho người bệnh nữ 23 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp này.

Cách ngày nhập viện, khi đang đứng làm thì chị đột ngột yếu 2 chân và ngã nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Nhớ lại 5 năm trước, chị S. thỉnh thoảng bị đau và tê sống lưng, mỗi lần bị đau chị chỉ ngồi một chỗ mà không đi lại được. Thời điểm đó, chị đột nhiên đau lưng và yếu chân rồi té ngã khi đang đứng tập thể dục, ban đầu cứ nghĩ do chị đứng lâu nên dễ mỏi và yếu chân. Sau đó, chị được gia đình đưa đi khám nhiều nơi, chị bàng hoàng khi tin mình mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy – căn bệnh hiếm gặp” – Chị S. cho biết.

Chia sẻ về trường hợp này, Bác sĩ Phạm Định Chương - khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết “Đây là một bệnh lý hiếm gặp và khó khăn trong vấn đề điều trị, đặc biệt, người bệnh có nguy cơ liệt hai chi dưới kèm rối loạn cơ tròn (rối loạn tiêu tiểu) nếu tắc động mạch lành nuôi tủy. Do đó, vấn đề điều trị đặt ra nhiều thử thách cho ê kíp can thiệp. Khi tiếp nhận bệnh, chúng tôi tiến hành hội chẩn và xem xét phương án điều trị bệnh. Chiến lược là loại bỏ được khối dị dạng nhưng phải bảo tồn các động mạch nuôi tủy” ­

Hình ảnh trước (trái) và sau khi can thiệp (phải)

Người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ để tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng. Sau khoảng 3 tiếng can thiệp, dù khó khăn trong việc tiếp cận ổ dị dạng do động mạch nuôi rất nhỏ, gập góc, ngoằn nghèo, ê kíp cũng đã loại bỏ được khối dị dạng, bảo tồn được các chức năng thần kinh, đặc biệt là chúc năng vận động. Người bệnh không xuất hiện các triệu chứng thần kinh mới – BS Phạm Định Chương cho biết thêm.

Sau khi can thiệp, chị S. có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng được. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại nhà.

Người bệnh có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng sau khi can thiệp

“Nổi lo sợ bị liệt của tôi suốt 5 năm nay, giờ đã được giải tỏa. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi được các bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cứu chữa tận tình”- chị S. xúc động chia sẻ

Theo Bác sĩ Chương, phương pháp này có thể đem lại hiệu quả cao, an toàn và ít xâm lấn. Trong nhiều trường hợp sẽ mang lại kết quả phục phồi nhanh chóng cho người bệnh.

Dị dạng mạch máu tủy là một bất thường bẩm sinh của mạch máu tuỷ, khi động mạch được nối trực tiếp với tĩnh mạch thông qua ổ dị dạng (nidus), mà không qua mạng lưới mao mạch thông thường. Dẫn đến nguy cơ vỡ dị dạng gây xuất huyết tuỷ, phù tuỷ do tăng áp lực tĩnh mạch. Cả hai biến chứng này sẽ dẫn đến yếu liệt hai chi dưới, rối loạn cơ tròn, nhiều trường hợp tàn phế phải nằm liệt giường.

Bệnh thường gặp hơn ở đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi và có thể âm thầm tiến triển, không biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài cho đến khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tuỷ, phù tuỷ. Tuy bệnh không thể phòng ngừa, nhưng việc phát hiện và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, khi có các biểu hiện như đau vùng cột sống đột ngột mà không liên quan tới chấn thương, kèm tê yếu các chi, người bệnh cần sớm nhập viện để các bác sĩ thăm khám tìm nguyên nhân điều trị sớm tránh các di chứng về sau. – Bác sĩ Chương khuyến cáo.