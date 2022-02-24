Thông thường, khi đo nhiệt độ cơ thể chúng ta sử dụng 36,5 độ C làm tham chiếu. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể ở mỗi độ tuổi khác nhau là khác nhau. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này.

Nhiệt độ lý tưởng ở người lớn là bao nhiêu?

Như Medical News Today đã chỉ ra, nhiệt độ cơ thể trung bình ở người lớn là khoảng 37º và có những thay đổi nhỏ giữa các cá nhân khác nhau.

Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào cách đo: nếu ở nách, nhiệt độ sẽ thấp hơn ở trực tràng.

Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể của chúng ta bao gồm tuổi tác, thời gian trong ngày (thường thấp hơn vào buổi sáng và cao hơn vào buổi tối), hoạt động gần nhất (tập thể dục cường độ cao làm tăng nhiệt độ)...

Tương tự như vậy, những người lớn tuổi có xu hướng có nhiệt độ cơ thể thấp hơn những người trẻ tuổi và một số bệnh nhất định có thể làm giảm nhiệt độ (suy giáp) hoặc tăng nhiệt độ cơ thể (ung thư). Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chủng tộc.

Thân nhiệt thích hợp ở người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ lý tưởng ở trẻ em là bao nhiêu?

Tương tự như ở người lớn, nhiệt độ cơ thể ở trẻ em thay đổi khác nhau theo độ tuổi.

Ở trẻ sơ sinh, nó cao hơn ở trẻ lớn hơn một chút hoặc người lớn: thường là khoảng 37,5º. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng trẻ sơ sinh có khả năng điều chỉnh nhiệt độ kém hơn người lớn, vì vậy điều kiện môi trường đóng một vai trò quan trọng khi đo nhiệt độ. Khi trẻ lớn hơn, nhiệt độ cơ thể trung bình của trẻ giảm xuống 36,4º.

Nhiệt độ lý tưởng cho phụ nữ mang thai là bao nhiêu?

Trong thời kỳ mang thai, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của con người tăng lên, khiến họ sinh ra nhiều nhiệt hơn. Ngoài ra, nhiệt độ thay đổi theo từng giai đoạn, song song với đó là các quá trình khác nhau liên quan đến sự phát triển của thai nhi.

Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Obstetrics and Gynecology (tạp chí Sản phụ khoa), nhiệt độ cao nhất vào tuần thứ mười hai của thai kỳ là từ 35,6 đến 37,5º và thấp nhất vào tuần thứ ba là từ 35,3 đến 37,3º.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-nhiet-thich-hop-o-nguoi-lon-tre-em-tre-so-sinh-va-phu-nu-co-thai-la-bao-nhieu-451848.html