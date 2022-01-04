Một tỉnh ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên: Không sốt, không tức ngực khó thở

Tin y tế 04/01/2022 08:25

Bệnh nhân SN 1982 (nữ) là lao động xuất khẩu tại Ucraina, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Theo Sức khoẻ và Đời sống, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, ngày 3/1, trên địa phương tỉnh tiếp tục ghi nhận 177 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 123 trường hợp F1, 24 bệnh nhân ho sốt cộng đồng, 25 ca về từ các tỉnh khác, 4 trường hợp sàng lọc cộng đồng và 1 trường hợp là nhân viên y tế.

Đáng chú ý, tại huyện Tứ Kỳ có số ca mắc nhiều nhất là 48 trường hợp mới, cụ thể có 44 trường hợp F1 ở 11 xã và 1 thị trấn; ngoài ra huyện này còn ghi nhận 1 ca sàng lọc cộng đồng, 1 bệnh nhân ho sốt cộng đồng, 2 ca vùng dịch về; bên cạnh đó ở 2 ổ dịch công ty Sees Vina và công ty GFT đều có ca mắc mới.

Đối với những huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn cũng đều có nhiều ca mắc mới. Những trường hợp này thuộc đối tượng F1, sàng lọc cộng đồng, ho sốt cộng đồng và từ vùng dịch về.

Một tỉnh ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên: Không sốt, không tức ngực khó thở - Ảnh 1
Tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đơn vị nhận được thông tin giải trình tự gen của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với mẫu bệnh phẩm gửi lên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chủng Omicron. Đây là ca bệnh đầu tiên trên địa bàn thuộc biến chủng Omicron.

Bệnh nhân SN 1982 (nữ), trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) là lao động xuất khẩu tại Ucraina, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi về nước, ca bệnh này có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ngày 21/12/2021, người này nhập cảnh qua Đức về Việt Nam tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sau đó về cách ly tập trung ở Trung Đoàn 125 (TP. Chí Linh). Đến hôm sau, nhân viên y tế lấy mẫu chùm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu đơn làm xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đó, đơn vị gửi bệnh phẩm của ca dương tính đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen và có kết quả thuộc chủng Omicron. Người bệnh có ho kèm theo khản tiếng, không đau họng, không sốt, không tức ngực khó thở và  được chuyển đến khu điều trị cách ly. Hiện tại, ca bệnh mắc biến chủng Omicron đã được điều trị khỏi ra viện về nhà tiếp tục cách ly.

Thông tin MỚI về biến chủng Omicron: Gây bệnh COVID-19 nhẹ hơn, song vẫn nguy hiểm cho trẻ em

Thông tin MỚI về biến chủng Omicron: Gây bệnh COVID-19 nhẹ hơn, song vẫn nguy hiểm cho trẻ em

Biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao cho nhiều trẻ em. Theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ em ở tất cả các lứa tuổi đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên.

Xem thêm
Từ khóa:   hải dương có ca nhiễm omicron đầu tiên hải dương có ca nhiễm chủng omicron đầu tiên hải dương có ca nhiễm omicron

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại