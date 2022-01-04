Một tỉnh ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên: Không sốt, không tức ngực khó thở

Bệnh nhân SN 1982 (nữ) là lao động xuất khẩu tại Ucraina, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Theo Sức khoẻ và Đời sống, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, ngày 3/1, trên địa phương tỉnh tiếp tục ghi nhận 177 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 123 trường hợp F1, 24 bệnh nhân ho sốt cộng đồng, 25 ca về từ các tỉnh khác, 4 trường hợp sàng lọc cộng đồng và 1 trường hợp là nhân viên y tế.

Đáng chú ý, tại huyện Tứ Kỳ có số ca mắc nhiều nhất là 48 trường hợp mới, cụ thể có 44 trường hợp F1 ở 11 xã và 1 thị trấn; ngoài ra huyện này còn ghi nhận 1 ca sàng lọc cộng đồng, 1 bệnh nhân ho sốt cộng đồng, 2 ca vùng dịch về; bên cạnh đó ở 2 ổ dịch công ty Sees Vina và công ty GFT đều có ca mắc mới.

Đối với những huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn cũng đều có nhiều ca mắc mới. Những trường hợp này thuộc đối tượng F1, sàng lọc cộng đồng, ho sốt cộng đồng và từ vùng dịch về.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đơn vị nhận được thông tin giải trình tự gen của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với mẫu bệnh phẩm gửi lên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chủng Omicron. Đây là ca bệnh đầu tiên trên địa bàn thuộc biến chủng Omicron.

Bệnh nhân SN 1982 (nữ), trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) là lao động xuất khẩu tại Ucraina, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi về nước, ca bệnh này có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ngày 21/12/2021, người này nhập cảnh qua Đức về Việt Nam tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sau đó về cách ly tập trung ở Trung Đoàn 125 (TP. Chí Linh). Đến hôm sau, nhân viên y tế lấy mẫu chùm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu đơn làm xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đó, đơn vị gửi bệnh phẩm của ca dương tính đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen và có kết quả thuộc chủng Omicron. Người bệnh có ho kèm theo khản tiếng, không đau họng, không sốt, không tức ngực khó thở và được chuyển đến khu điều trị cách ly. Hiện tại, ca bệnh mắc biến chủng Omicron đã được điều trị khỏi ra viện về nhà tiếp tục cách ly.

Thông tin MỚI về biến chủng Omicron: Gây bệnh COVID-19 nhẹ hơn, song vẫn nguy hiểm cho trẻ em Biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao cho nhiều trẻ em. Theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ em ở tất cả các lứa tuổi đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-tinh-ghi-nhan-ca-nhiem-bien-chung-omicron-dau-tien-khong-sot-khong-tuc-nguc-kho-tho-444324.html