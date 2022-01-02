Cần Thơ xuất hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron về từ Anh, đang được cách ly tại nhà

Tin y tế 02/01/2022 08:59

Một gia đình ba người từ nước Anh về Cần Thơ, trong đó có 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính, một em bé dương tính nghi nhiễm biến chủng Omicron đang được cách ly tại nha.

Dẫn tin từ Pháp Luật, Cần Thơ mới đây đã có ca nghi nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron đầu tiên. Cụ thể, ca nghi nhiễm đến từ một gia đình ba người, bay từ nước Anh về Việt Nam và đã cách ly 7 ngày tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Khi về đến Cần Thơ thì hai người trong gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính, một em bé hơn 1 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chỉ số CT 33,9.

Cần Thơ xuất hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron về từ Anh, đang được cách ly tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh hoạy: Internet

Với chỉ số CT trên thì em bé có khả năng cao sẽ khỏi bệnh trong 2-3 ngày. Với chỉ số CT này cộng với việc em bé và gia đình có đủ điều kiện nên địa phương cho bé cách ly tại nhà. Tính đến ngày 31/12/2021, TP Cần Thơ đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm COVID-19.

Cần Thơ xuất hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron về từ Anh, đang được cách ly tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh hoạy: Internet

Theo văn bản mới nhất ngày 24/12, UBND TP giao Sở Y tế phối hợp Công an TP và các đơn vị liên quan rà soát nghiêm các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28/11/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến chủng Omicron.

Cần Thơ xuất hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron về từ Anh, đang được cách ly tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh hoạy: Internet

Tại Việt Nam, tính đến ngày 1/1/2021 đã xác nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

6 người cùng tiêm một lọ vắc xin Pfizer, một trường hợp tử vong sau gần 6 tiếng đồng hồ

6 người cùng tiêm một lọ vắc xin Pfizer, một trường hợp tử vong sau gần 6 tiếng đồng hồ

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa.

Xem thêm
Từ khóa:   biến chủng Omicron ca nghi nhiễm Omicron cần thơ omicron tại Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại