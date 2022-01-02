Cần Thơ xuất hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron về từ Anh, đang được cách ly tại nhà

Một gia đình ba người từ nước Anh về Cần Thơ, trong đó có 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính, một em bé dương tính nghi nhiễm biến chủng Omicron đang được cách ly tại nha.

Dẫn tin từ Pháp Luật, Cần Thơ mới đây đã có ca nghi nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron đầu tiên. Cụ thể, ca nghi nhiễm đến từ một gia đình ba người, bay từ nước Anh về Việt Nam và đã cách ly 7 ngày tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Khi về đến Cần Thơ thì hai người trong gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính, một em bé hơn 1 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chỉ số CT 33,9.

Ảnh minh hoạy: Internet

Với chỉ số CT trên thì em bé có khả năng cao sẽ khỏi bệnh trong 2-3 ngày. Với chỉ số CT này cộng với việc em bé và gia đình có đủ điều kiện nên địa phương cho bé cách ly tại nhà. Tính đến ngày 31/12/2021, TP Cần Thơ đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm COVID-19.

Ảnh minh hoạy: Internet

Theo văn bản mới nhất ngày 24/12, UBND TP giao Sở Y tế phối hợp Công an TP và các đơn vị liên quan rà soát nghiêm các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28/11/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến chủng Omicron.

Ảnh minh hoạy: Internet

Tại Việt Nam, tính đến ngày 1/1/2021 đã xác nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

6 người cùng tiêm một lọ vắc xin Pfizer, một trường hợp tử vong sau gần 6 tiếng đồng hồ Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-tho-xuat-hien-ca-nghi-nhiem-bien-chung-omicron-ve-tu-anh-dang-duoc-cach-ly-tai-nha-444111.html