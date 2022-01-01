Người mắc Covid-19 nếu nhiễm cảm lạnh dễ gặp 'nguy hiểm'

Tin y tế 01/01/2022 18:09

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ nghiêm trọng ở những bệnh nhân đồng mắc bệnh bị nhiễm Covid-19 và HRV.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bộ y tế cho biết người nhiễm Covid-19 khoảng 2-14 ngày, sau khi virus SARS-COV-2 xâm nhập cơ thể, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như: Ho khan, thậm chí có đờm đặc và bọt, khả năng cao là dấu hiệu của viêm phổi. Đây chính là một trong những triệu chứng khá nghiêm trọng và phổ biến của COVID-19. Ho do nhiễm virus SARS-COV-2 sẽ không khỏi khi uống thuốc trị ho thông thường. Do vậy, nếu thấy ho nhiều, kéo dài, đừng chủ quan. 

Triệu chứng ho khó thở bởi virus này ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, tuy nhiên không phải tất cả người nhiễm virus SARS-COV-2 đều bị sốt. Nhưng sốt cũng được coi là dấu hiệu, căn cứ để sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh. Mức độ sốt ở nhiều người nhiễm bệnh có thể khác nhau. Có những người thân nhiệt tăng cao trên 39,50C nhưng một số người chỉ bị sốt nhẹ. 

Trong một nghiên cứu về vi rút gần đây, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào các trường hợp đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh Rhinovirus (HRV), theo News Medical. 

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những bệnh nhân đồng nhiễm Covid-19 và HRV với những người chỉ bị nhiễm một trong hai loại vi rút này. Số ca đồng nhiễm Covid-19 và HRV cao hơn liên tục đã được quan sát trong nhiều nghiên cứu trước đây.

Phát biểu với Telegraph, bác sỹ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi (SAMA), cho biết những bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron xuất hiện các triệu chứng rất khác nhưng đều ở thể nhẹ. 

Người mắc Covid-19 nếu nhiễm cảm lạnh dễ gặp 'nguy hiểm' - Ảnh 1
 Không nên chủ quan người nhiễm Covid-19 nếu bị nhiễm lạnh sẽ nguy hiểm. (Ảnh: Internet)

Có 93 bệnh nhân, tương đương 4,3%, bị nhiễm Covid-19 cũng bị đồng nhiễm với một loại vi rút đường hô hấp khác, với 62 người trong số này, tương đương 67%, là đồng nhiễm với vi rút gây cảm lạnh HRV, theo News Medical. Những bệnh nhân đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh HRV bị ho nhiều hơn những người chỉ bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những trường hợp đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh HRV vẫn chưa được xác định rõ.

Hà Nội cần làm gì để không rơi vào kịch bản F0 tăng đột biến trong dịp Giáng sinh và Tết dương lịch 2022?

Hà Nội cần làm gì để không rơi vào kịch bản F0 tăng đột biến trong dịp Giáng sinh và Tết dương lịch 2022?

Với việc Hà Nội liên tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao, thậm chí đứng đầu cả nước trong những ngày qua, các chuyên gia đã chỉ ra những điểm lưu ý vì sao số ca mắc tại Hà Nội tăng mạnh và khuyến cáo người dân nên hạn chế đi chơi để tránh kịch bản đông nghẹt trong dịp Noel, Tết Dương lịch 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   biến thể covid-19 SARS-CoV-2 bản tin COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại