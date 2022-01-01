Người mắc Covid-19 nếu nhiễm cảm lạnh dễ gặp 'nguy hiểm'

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ nghiêm trọng ở những bệnh nhân đồng mắc bệnh bị nhiễm Covid-19 và HRV.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bộ y tế cho biết người nhiễm Covid-19 khoảng 2-14 ngày, sau khi virus SARS-COV-2 xâm nhập cơ thể, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như: Ho khan, thậm chí có đờm đặc và bọt, khả năng cao là dấu hiệu của viêm phổi. Đây chính là một trong những triệu chứng khá nghiêm trọng và phổ biến của COVID-19. Ho do nhiễm virus SARS-COV-2 sẽ không khỏi khi uống thuốc trị ho thông thường. Do vậy, nếu thấy ho nhiều, kéo dài, đừng chủ quan.

Triệu chứng ho khó thở bởi virus này ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, tuy nhiên không phải tất cả người nhiễm virus SARS-COV-2 đều bị sốt. Nhưng sốt cũng được coi là dấu hiệu, căn cứ để sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh. Mức độ sốt ở nhiều người nhiễm bệnh có thể khác nhau. Có những người thân nhiệt tăng cao trên 39,50C nhưng một số người chỉ bị sốt nhẹ.

Trong một nghiên cứu về vi rút gần đây, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào các trường hợp đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh Rhinovirus (HRV), theo News Medical.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những bệnh nhân đồng nhiễm Covid-19 và HRV với những người chỉ bị nhiễm một trong hai loại vi rút này. Số ca đồng nhiễm Covid-19 và HRV cao hơn liên tục đã được quan sát trong nhiều nghiên cứu trước đây.

Phát biểu với Telegraph, bác sỹ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi (SAMA), cho biết những bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron xuất hiện các triệu chứng rất khác nhưng đều ở thể nhẹ.

Không nên chủ quan người nhiễm Covid-19 nếu bị nhiễm lạnh sẽ nguy hiểm. (Ảnh: Internet)

Có 93 bệnh nhân, tương đương 4,3%, bị nhiễm Covid-19 cũng bị đồng nhiễm với một loại vi rút đường hô hấp khác, với 62 người trong số này, tương đương 67%, là đồng nhiễm với vi rút gây cảm lạnh HRV, theo News Medical. Những bệnh nhân đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh HRV bị ho nhiều hơn những người chỉ bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những trường hợp đồng nhiễm Covid-19 và vi rút gây cảm lạnh HRV vẫn chưa được xác định rõ.

Hà Nội cần làm gì để không rơi vào kịch bản F0 tăng đột biến trong dịp Giáng sinh và Tết dương lịch 2022? Với việc Hà Nội liên tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao, thậm chí đứng đầu cả nước trong những ngày qua, các chuyên gia đã chỉ ra những điểm lưu ý vì sao số ca mắc tại Hà Nội tăng mạnh và khuyến cáo người dân nên hạn chế đi chơi để tránh kịch bản đông nghẹt trong dịp Noel, Tết Dương lịch 2022.

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