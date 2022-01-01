6 người cùng tiêm một lọ vắc xin Pfizer, một trường hợp tử vong sau gần 6 tiếng đồng hồ

Tin y tế 01/01/2022 21:28

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, chiều 1/1/2022, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa.

Theo đó, trường hợp tử vong này là chị P.S.M., trú tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa.

Vào khoảng 15h30 ngày 30/12/2021, chị S. đến Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang để tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19. Chị đã được nhân viên y tế tại đây tư vấn y tế theo quy định.

Khoảng 30 phút sau khi tiêm, chị S. cảm thấy mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa và được kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 21h00 cùng ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngay sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế Lào Cai đã thành lập đoàn điều tra, đánh giá nguyên nhân của trường hợp này. Kết quả xác nhận, nguồn gốc vắc xin; quá trình vận chuyển, bảo quản; thực hành tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Bệnh nhân là người tiêm thứ 2 của lọ vắc xin phòng Covid-19 Comirnaty (Pfizer). Lọ vắc xin được tiêm cho 6 người. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 5 người (tiêm cùng lọ vắc xin) đều ổn định, bình thường.

Ngày 31/12/2021, Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của Sở Y tế Lào Cai đã tiến hành họp và sơ bộ nhận định: Bệnh nhân tử vong do phản ứng phản vệ độ IVsau tiêm vắc xin Covid-19 do đặc tính cố hữu của vắc xin; không liên quan tới quy trình tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin.

Sau khi sự cố xảy ra, Chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình P.S.M.

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