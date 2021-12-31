Bản tin COVID-19 ngày 31/12: Việt Nam ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, xuất hiện 15 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 31/12, Việt Nam ghi nhận 16.515 ca nhiễm COVID-19 mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.914), Vĩnh Long (1.080), Cà Mau (1.063), Bình Phước (1.003), Khánh Hòa (799), Tây Ninh (776), Bình Định (655), Trà Vinh (571), Đồng Tháp (570), TP. Hồ Chí Minh (557), Bạc Liêu (541), Hải Phòng (520), Thừa Thiên Huế (404), Bến Tre (367), An Giang (296), Cần Thơ (293), Bắc Ninh (269), Lâm Đồng (259), Tiền Giang (247), Hưng Yên (241), Bình Thuận (217), Sóc Trăng (215), Hậu Giang (195), Quảng Ngãi (195), Quảng Nam (188), Đồng Nai (178), Thanh Hóa (174), Sơn La (170), Kiên Giang (163), Quảng Ninh (155), Đà Nẵng (154), Bà Rịa - Vũng Tàu (152), Hà Giang (150), Ninh Bình (149), Gia Lai (148), Nam Định (119), Nghệ An (109), Bình Dương (107), Đắk Nông (100), Hòa Bình (97), Hà Nam (96), Bắc Giang (85), Vĩnh Phúc (82), Đắk Lắk (78), Lào Cai (70), Thái Bình (65), Long An (63), Ninh Thuận (47), Cao Bằng (45), Thái Nguyên (38), Quảng Bình (36), Lạng Sơn (35), Phú Thọ (33), Hải Dương (29), Tuyên Quang (28), Hà Tĩnh (27), Yên Bái (23), Kon Tum (20), Điện Biên (14), Lai Châu (2).

- Tính từ 16h ngày 30/12 đến 16h ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng). Tại VIệt Nam đã xuất 15 ca nhiễm biến thể Omicron .

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-318), Tây Ninh (-159), Hồ Chí Minh (-140).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long (+494), Bình Phước (+244), Bến Tre (+171).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.337 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.731.257 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 17.550 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.725.518 ca, trong đó có 1.352.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (503.244), Bình Dương (290.671), Đồng Nai (97.718), Tây Ninh (75.109), Hà Nội (45.838).