Vắc xin phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ, kiến nghị cấp phép vào tuần tới

Theo thông tin từ cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả đánh giá hiệu lực của vắc xin trong nhóm người tình nguyện tiêm vắc xin, cho thấy tương tự các vắc xin ngừa COVID-19 khác, hiệu lực bảo vệ của vắc xin Nano Covax cũng giảm dần theo thời gian: ngày 42-90 sau tiêm hiệu lực bảo vệ đạt 86,7%, 120 ngày sau tiêm đạt 78,50%, ngày 180 sau tiêm đạt 51,60%.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 29/12, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia đã họp lần thứ 3 để đánh giá hiệu lực bảo vệ qua thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax , sản phẩm do Công ty Nanogen, Việt Nam sản xuất.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu cũng cho biết hầu hết các ca COVID-19 trong nhóm đã tiêm vắc xin Nano Covax đều ở mức độ nhẹ, trong khi ở nhóm đối chứng có nhiều ca ở mức nặng.

Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nano Covax (liều tiêm 25 mcg) đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FDA Hoa Kỳ.

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Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sau khi thảo luận dựa trên kết quả nghiên cứu và các dữ liệu bổ sung, 11/15 thành viên hội đồng bỏ phiếu chấp thuận về hiệu lực bảo vệ của vắc-xin Covid-19 Nano Covax, 2 phiếu đồng ý nhưng đề nghị bổ sung dữ liệu và 2 phiếu trắng.

Một thành viên hội đồng chuyên môn cho biết cuộc họp này Hội đồng Đạo đức chỉ bàn luận, bỏ phiếu về hiệu lực bảo vệ của vắc-xin Nano Covax với tiêu chí về tính an toàn, tính sinh miễn dịch đã được chấp thuận tại cuộc họp trước đó, hôm 16/12.

Dự kiến, trong tuần tới Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh Quốc gia sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Hội đồng tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ họp để xem xét đối với vắc-xin Nano Covax.

Ngày 20/12 vừa qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã thông tin liên quan đến kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc-xin Nano Covax.

Theo đó, về tính an toàn vắc-xin COVID-19 Nano Covax đạt yêu cầu về tính an toàn dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ ngày 30/11. Về tính sinh miễn dịch, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thống nhất, vắc-xin Nano Covax đạt yêu cầu về tính sinh miễn dịch.

Về hiệu quả bảo vệ Hội đồng thống nhất cần tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc COVID-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.