MỚI: Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn về 3 trường hợp để xác định một người nhiễm COVID-19

Cụ thể, Bộ Y tế nêu bộ đã nhận được văn bản đề xuất của nhiều sở y tế tỉnh, thành đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký văn bản gửi các bệnh viện thuộc Bộ Y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; y tế các bộ, ngành về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và người bệnh ra viện.

Sau nghiên cứu, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 để xác định ca bệnh theo hướng dẫn. Cụ thể:

- Trường hợp bệnh nghi ngờ, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa).

- Những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và hình thức test nhanh như trên).

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Người Lao Động thông tin thêm, về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính. Trạm Y tế nơi quản lý chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Với người bệnh điều trị các cơ sở thu dung, điều trị, nếu là người bệnh Covid-19 đơn thuần hay người có bệnh nền/bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc Ct từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện.

Người bệnh Covid-19 đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày, tuân thủ 5K. Đồng thời, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.

Với người có bệnh nền/bệnh kèm theo, sau khi được xác định khỏi Covid-19, được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo/ bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú.

Trong đó lưu ý, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế (trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa).