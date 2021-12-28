Từ 1/1/2022, người nhập cảnh tại Hà Nội tự cách ly 3 ngày nếu tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19

Tin y tế 28/12/2021 14:23

Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh: Người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Dẫn tin từ báo Lao Động, ngày 28/12, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký và ban hành văn bản số 4697 về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Cụ thể, đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:

Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh: người nhập cảnh tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh,…); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Còn nếu dương tính thì xử lý theo quy định.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Kinh tế Đô thị đưa tin, đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều: Thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày; trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. 

Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế): được cách ly cùng cha/mẹ/người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm Covid-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với người nhập cảnh. 

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Ảnh minh họa: Internet

TP Hà Nội cũng yêu cầu chung đối với người nhập cảnh luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Việc vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu về nơi lưu trú cần thực hiện nghiêm quy định 5K, phương tiện vận chuyển hạn chế dừng đỗ dọc đường. Trường hợp phải dừng đỗ dọc đường thì thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Người nhập cảnh chủ động liên hệ, khai báo thông tin với Y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và thực hiện nghiêm quy định theo công văn Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế.

Quy định trên bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

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