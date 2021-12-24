'Bổ sung' di chứng hậu COVID-19: Chuyên gia khuyến cáo cần phải đến bệnh viện điều trị ngay

Tin y tế 24/12/2021 08:45

Bệnh nhân COVID-19 thường gặp phải các biểu hiện như tổn thương cước, dạng cước ở đầu chi (sẩn màu hồng, tím hoặc xuất huyết ở đầu chi), gây ngứa ngáy, khó chịu.

Bên cạnh các triệu chứng về đường hô hấp như khó thở, đau tức ngực, bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng xuất hiện những "di chứng" ngoài da đáng chú ý. Một trong số đó phải kể đến phát ban ngoài da. Đó có thể là những phát ban liên quan đến tình trạng nhiễm virus hoặc một số dạng phát ban đặc biệt có liên quan đến Covid-19.

 

Chia sẻ với PV Doanh nghiệp Tiếp thị, BS.CK2 Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – BV Da Liễu TP.HCM cho biết khi mắc các bệnh ngoài da liên quan hậu Covid-19, người bệnh không nên tự ý điều trị, vì rất có thể khiến bệnh tình ngày một nặng hơn. Để giải quyết tình trạng bệnh trên, người bệnh cần đến các bệnh viện có chuyên khoa về Da liễu để được các bác sĩ có chuyên môn thăm khám, điều trị kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

'Bổ sung' di chứng hậu COVID-19: Chuyên gia khuyến cáo cần phải đến bệnh viện điều trị ngay - Ảnh 1
Di chứng hậu Covid-19 xuất hiện trên da - Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh thường gặp phải các biểu hiện như tổn thương cước, dạng cước ở đầu chi (sẩn màu hồng, tím hoặc xuất huyết ở đầu chi), gây ngứa ngáy, khó chịu.

Ngoài ra, trên da còn gặp phải một số tổn thương dạng mụn nước, bóng nước, phát ban dạng rát sảy, sẩn vảy, nổi mày đay, chấm xuất huyết, viêm mạch, hoại tử, hồng ban đa dạng. Đặc biệt, thường sau khi nhiễm Covid-19, người bệnh thường rụng tóc, đây là di chứng xuất hiện nhiều nhất, ai cũng gặp phải.

 

Thống kê từ Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu Covid-19, BV Lê Văn Thịnh cho biết có khoảng 80% F0 lành bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, trầm cảm (66%), xơ phổi (61%), mất ngủ (45%), nhức đầu (44%), rối loạn tập trung (27%), rụng tóc (25%)… có xu hướng kéo dài hơn 4 tuần, thậm chí nhiều tháng.?

Các bác sĩ khuyến cáo nếu như triệu chứng kéo dài từ 3 tuần trở lên, bệnh nhân cần đi thăm khám, tư vấn để có hướng điều trị phù hợp.

'Bổ sung' di chứng hậu COVID-19: Chuyên gia khuyến cáo cần phải đến bệnh viện điều trị ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trả lời trên tờ Người Lao Động, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Dược (TP. HCM) kiêm Trưởng Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cũng cho biết, về triệu chứng phát ban, ngứa sau tiêm đối với trẻ em, các triệu chứng này sẽ giảm và hết trong vài ngày đến vài tuần. Nếu các triệu chứng kéo dài không hết, nên đưa bé đến khám bác sĩ để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

 

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