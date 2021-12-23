Thông tin về thời gian ủ bệnh, xuất hiện các triệu chứng khi nhiễm biến chủng Omicron: 8 trường hợp cần đặc biệt lưu tâm

Tin y tế 23/12/2021 14:09

Theo các chuyên gia y tế, người nhiễm biến chủng Omicron có 8 dấu hiệu đáng lưu tâm vì vô cùng 'khác thường'.

Từ sau khi được phát hiện lần đầu tiên tại một số nước khu vực châu Phi, đến nay, số ca mắc biến chủng Omicron đã tăng lên tại nhiều quốc gia. 

Theo tờ The Sun, những người nhiễm các biến thể ban đầu của COVID-19 được cho là xuất hiện triệu chứng từ 2 - 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Tuy nhiên, với biến thể Omicron, các triệu chứng xuất hiện nhanh hơn và thời gian ủ bệnh thường trong vòng từ 3 - 5 ngày.

Đây chính là lý do vì sao Omicron dễ lây lan hơn và đang gia tăng nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các triệu chứng của Omicron khác với 3 triệu chứng chính được cảnh báo trước đó là ho, sốt, mất vị giác hoặc khứu giác. Theo đó, triệu chứng của Omicron là đổ mồ hôi vào ban đêm, ngứa họng, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi.

bien chung Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, người nhiễm biến chủng Omicron có 8 dấu hiệu vô cùng "bất thường", khác hẳn với những biến chủng trước đó của virus gây COVID-19 để cảnh báo nguy cơ mắc bệnh.

Cụ thể: 

- Ngứa họng

- Đau thắt lưng

- Chảy nước mũi/nghẹt mũi

- Đau đầu

- Mệt mỏi

- Hắt hơi

- Đổ mồ hôi đêm

- Đau nhức cơ thể

Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, kể từ lúc phát bệnh đến khi tử vong, thời gian trung bình là 18,5 ngày và thời gian xuất viện trung bình là 22 ngày đối với những người đã qua chăm sóc đặc biệt.

bien chung Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tờ Reuters đưa tin, biến thể Omicron được phát hiện ở miền Nam châu Phi vào giữa tháng 11. Tại Mỹ, ca nhiễm Omicron đầu tiên được ghi nhận vào ngày 1/12, là một người đã tiêm đủ liều từng đến Nam Phi.

Biến thể Delta hiện vẫn chiếm hơn 99% số ca bệnh ở Mỹ. Nhưng các báo cáo từ Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Ngay cả khi hầu hết các ca bệnh đều chỉ có triệu chứng nhẹ, thì sự xuất hiện của biến thể dễ lây lan cũng có thể dẫn đến tình trạng quá tải của hệ thống y tế.

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Từ khóa:   biến chủng Omicron COVID-19 dấu hiệu nhiễm omicron

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