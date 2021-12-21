BS Trương Hữu Khanh: 5 loại thuốc cần chuẩn bị sẵn trong nhà nếu 'bất ngờ' thành F0, loại cuối cùng cần đặc biệt lưu ý

Bất kỳ loại thuốc nào khi sử dụng, cũng cần dùng đúng liều lượng, tuyệt đối không uống để dự phòng. Chỉ được dùng thuốc hạ sốt khi sốt từ 38,5 độ C trở lên.

Hiện tại, nhiều đại phương đã bắt đầu triển khai cách ly và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà nhằm giảm áp lực cho các cơ sở điều trị. Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) mỗi gia đình vẫn nên chuẩn bị sẵn những loại thuốc dưới đây nếu chẳng may trở thành F0.

Khi sử dụng thuốc hạ sốt, cần dùng theo hàm lượng phù hợp với tuổi. Liều dùng hạ sốt paracetamol là 10-15 mg cho một kg cân nặng. Ví dụ: trẻ dưới 10kg uống gói hàm lượng 80mg; người lớn 50kg uống 1 viên 500mg; người lớn có cân nặng trên 75 kg có thể uống hai viên 500mg. Một ngày không được sử dụng quá 5 lần (tương đương 75 mg/kg).

Với các trường hợp đã hết sốt phải dừng uống hạ sốt. BS Khanh cho biết có nhiều người dù đã hết sốt nhưng vẫn uống 1 lượt 2-3 viên. Việc làm này vừa hại gan, vừa khiến cơ thể có các biểu hiện tại chỗ như hạ nhiệt cơ thể đột ngột (hơn 35 độ C), vã mồ hôi lạnh, mệt mỏi.

Thuốc trị ho

Cũng theo bác sĩ Khanh, khi nhiễm COVID-19, người bệnh thường bị ho nhiều. Do đó, nên trang bị các loại thuốc trị ho như siro, các thuốc long đờm, bổ phế.

Thuốc ho có nhiều loại, mỗi gia đình nên cân nhắc nhu cầu sử dụng mà lựa chọn dạng viên uống hay dạng siro, viên ngậm...

Thuốc trị tiêu chảy

Bạn có thể mua sẵn thuốc trị tiêu chảy thông thường để ở nhà. Bởi khi bị nhiễm COVID-19, người bệnh có thể có triệu chứng tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá.

Thuốc đau dạ dày

Nếu gia đình có người bị đau dạ dày, bạn có thể chuẩn bị sẵn thuốc trị đau dạ dày ở nhà. Trong thời gian bị cách ly, có nhiều người bị căng thẳng tâm lý nên cũng có thể bị đau dạ dày. Nên dự trữ thuốc để uống khi có các triệu chứng khó chịu và chưa đến mức nhập viện.

Thuốc kháng đông, kháng viêm

Theo BS Khanh, mọi người không nên tự mua thuốc kháng đông, kháng viêm. Việc mua thuốc này cần có chỉ định của bác sĩ bởi nếu dùng sai cách sẽ khiến bệnh nặng hơn.

Hiện nay, các thuốc kháng viêm, kháng đông chỉ dành cho các bệnh nhân suy hô hấp. Loại thuốc kháng viêm thường được dùng nhất là dexamethasone, methylprednisolone hoặc prednisolon. Thuốc kháng đông được sử dụng có thể là rivaroxaban, apixaban, dabigatran.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Khanh, người bệnh không nên uống quá nhiều loại thuốc bổ cùng lúc, mà chỉ nên có triệu chứng gì thì sử dụng thuốc đó. Việc uống lộn xộn, không theo hướng dẫn sẽ đẫn đến tình trạng khó chịu, thậm chí tổn hại sức khỏe.

Lời khuyên của bác sĩ Khanh - Ảnh chụp màn hình