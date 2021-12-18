Vaccine phòng COVID-19 thứ 9 được WHO phê duyệt khẩn cấp: Là sản phẩm của nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới

Tin y tế 18/12/2021 11:34

Loại vaccine phòng COVID-19 này được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, dưới sự cấp phép của Novavax. Sáng kiến ​​chia sẻ vaccine (COVAX) đã đặt hàng khoảng 350 triệu liều.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban hành danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) vaccine COVID-19 thứ 9, mở rộng danh mục vaccine đã được WHO cho phép sử dụng chống lại SARS-CoV-2.

Vaccine có tên là Covovax, được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ theo giấy phép của Novavax và là một phần danh mục vaccine của COVAX. Điều này đã tạo ra một động lực rất cần thiết cho những nỗ lực không ngừng nhằm tiêm chủng cho nhiều người hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn.

Vaccine phòng COVID-19 thứ 9 được WHO phê duyệt khẩn cấp: Là sản phẩm của nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang RT đưa tin, WHO cho biết việc cấp danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) đối với vaccine có tên Covovax, là một bước tiến lớn trong nỗ lực không ngừng nhằm tiêm chủng cho nhiều người hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp.

Loại vaccine này được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, dưới sự cấp phép của Novavax. Sáng kiến ​​chia sẻ vaccine (COVAX) đã đặt hàng khoảng 350 triệu liều.

“Danh sách này nhằm mục đích tăng khả năng tiếp cận, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp, 41 trong số đó vẫn chưa thể tiêm vaccine cho 10% dân số của họ, trong khi 98 quốc gia chưa đạt 40%”, Tiến sĩ Mariangela Simao, Trợ lý Tổng giám đốc của WHO cho tiếp cận thuốc và các sản phẩm sức khỏe, cho biết trong một tuyên bố.

Vaccine Novavax, một loại vaccine protein sử dụng công nghệ đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để bảo vệ mọi người khỏi bệnh viêm gan, bệnh zona và các bệnh nhiễm trùng do virus khác, đã chứng minh mức độ hiệu quả cao (bảo vệ 89,7%) chống lại COVID-19 trong các thử nghiệm. Nó cần hai liều và ổn định ở nhiệt độ lạnh từ hai đến tám độ C.

Phiên bản vaccine do chính Novavax sản xuất đang được xem xét tại Vương quốc Anh và EU.

Đây là vaccine phòng COVID thứ 9 được WHO phê duyệt.

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Từ khóa:   vaccine COVID-19 Vaccine Covovax COVID-19

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