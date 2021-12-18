Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại: Mũi vắc xin tiêm nhắc rút ngắn còn 3 tháng

Bộ Y tế cũng nêu rõ vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và liều nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Dẫn tin từ Thanh Niên, ngày 17/12, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 10722/BYT-DP (Công văn 10722) gửi sở y tế các tỉnh, thành hướng dẫn.

Theo bộ này, liều bổ sung tiêm cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên, trước hết bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2, 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm: người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng;... người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của Hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V. Loại vắc xin bổ sung cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.

Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

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Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Bộ Y tế cũng nêu rõ vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và liều nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Đối với những người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dụng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12/2021 căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.

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