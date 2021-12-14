HCDC TP.HCM đã đưa ra khuyến cáo chống dịch Covid-19 tại trường học: Học sinh có biểu hiện ho, sốt,... không đến trường

Tin y tế 14/12/2021 08:22

HCDC TP.HCM nhấn mạnh, học sinh phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch Covid-19.

Dẫn tin từ VietNamNet, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật HCDC TP.HCM đã đưa ra khuyến cáo chống dịch COVID-19 tại trường học. Theo đó, học sinh phải đeo khẩu trang phải thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết. Không được khạc nhổ, vứt rác và khẩu trang bừa bãi. Học sinh phải che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

Học sinh cũng phải thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị. Ngoài ra, các em phải thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường và khai báo y tế bằng ứng dụng điện thoại hoặc bằng giấy.

HCDC cũng nhấn mạnh, học sinh phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch Covid-19. Với giáo viên, người lao động tại trường, HCDC cũng khuyến cáo, không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ Vnexpress, Đến nay hơn 600 trẻ 12-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, là địa phương tiêm đầu tiên cho trẻ, số lượng tiêm nhiều nhất cả nước. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 10/12, có 61 tỉnh, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi với tổng số 6,8 triệu liều, trong đó hơn 5,6 triệu mũi một, 1,19 triệu mũi hai.

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