Tiêm vắc xin tăng hạn cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, Bộ Y tế sẽ 'xử lý nghiêm' những địa phương để địa phương để vắc xin hết hạn

Bộ Y tế vừa có văn bản tăng hạn dùng 3 tháng vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Địa phương nào để vaccine hết hạn, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 20/12 Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer). Cụ thể, việc tăng hạn dùng đối với vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine) được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; các lô vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine) được tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vắc xin nêu trên. Địa phương nào để vắc xin hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tại công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh thành ngày 13/12, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thống kê 9 lô vắc xin được gia hạn và yêu cầu CDC thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm áp dụng hạn dùng mới. Theo đó, 9 lô vắc xin Pfizer này số 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021. Trong đó, hai lô đã được Viện công bố gia hạn hôm 30/11 là lô 124001, 123002, với hơn 2,9 triệu liều.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 06 tháng như sau: hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10/2021, tháng 11/2021, tháng 12/2021, tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022 thì hạn dùng cập nhật mới (tăng thêm 3 tháng) lần lượt là: tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022, tháng 4/2022, tháng 5/2022, tháng 6/2022.

Vaccine phòng COVID-19 thứ 9 được WHO phê duyệt khẩn cấp: Là sản phẩm của nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới Loại vaccine phòng COVID-19 này được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, dưới sự cấp phép của Novavax. Sáng kiến ​​chia sẻ vaccine (COVAX) đã đặt hàng khoảng 350 triệu liều.

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