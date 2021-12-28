Hà Nội triển khai kế hoạch đối phó biến chủng Omicron: Thông báo mới đối với hành khách nhập cảnh

Tin y tế 28/12/2021 09:52

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 310/KH-UBND ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn TP.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ Thủ Đô, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 310/KH-UBND ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập; Đồng thời phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron tại TP; Chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại TP.

Theo đó, TP xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến thể Omicron. Trong đó, TP tăng cường giám sát, kiểm dịch tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài với các giải pháp: Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam; Tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, khai báo y tế của hành khách nhập cảnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo VietNamPlus/TTXVN, Nhà chức trách sẽ tăng cường rà soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến/về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam châu Phi (Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswwatini, Lesotho, Mozambique…).

Thành phố lưu ý tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

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Từ khóa:   Omicron COVID-19 cách ly y tế khi nhập cảnh

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