Ngày 30/12, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số F0 đứng đầu cả nước, gần 700 ca ghi nhận trong cộng đồng

Tin y tế 30/12/2021 19:18

Ngày 30/12, cả nước ghi nhận 17.000 ca mắc COVID-19 mới. Riêng Hà Nội tiếp tục là địa phương có số F0 đứng đầu cả nước.

Theo thông tin từ Sức khỏe Việt Nam, ngày 30/12, cả nước ghi nhận 17.000 ca mắc COVID-19 mới. Riêng Hà Nội tiếp tục là địa phương có số F0 đứng đầu cả nước.

Cụ thể, dẫn tin từ TTXVN, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 29/12 đến 18 giờ ngày 30/12, Hà Nội ghi nhận 1.866 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 699 ca tại cộng đồng; 1.095 ca trong khu cách ly; và 72 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (241); Hoàn Kiếm (189); Thanh Trì (174); Long Biên (131); Thường Tín (114); Đống Đa (105); Hoàng Mai (103); Hà Đông (99).

Bệnh nhân phân bố tại 348 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 699 ca cộng đồng ghi nhận tại 233 xã phường thuộc 28/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hai Bà Trưng (95); Long Biên (69); Ba Đình (60); Hoàng Mai (59); Thanh Trì (54); Hoàn Kiếm (50); Đống Đa (39); Đông Anh (38).

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Ảnh minh họa: Internet

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 47.025 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.800 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 30.225 ca.

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