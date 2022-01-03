Biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao cho nhiều trẻ em. Theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ em ở tất cả các lứa tuổi đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên.

Mới đây, vào ngày 2/1 (Theo giờ Mỹ), trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News Tiến sĩ Scott Gottlieb - Giám đốc Sở Y tế New York nêu rõ: "Như tôi đã nói, giờ đây có sự phân tách rất rõ ràng giữa các trường hợp nhiễm bệnh và số người phải nhập viện chữa trị. Dựa trên nhiều bằng chứng thực nghiệm mà chúng tôi đã ghi nhận được trong hai tuần qua, cho thấy đây dường như là một dạng nhẹ hơn của bệnh COVID-19. Có thể, một nhóm trẻ rất nhỏ, trẻ mới biết đi gặp rắc rối với nhiễm trùng đường hô hấp trên, và trên thực tế có nhiều trẻ em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm tiểu phế quản ở thành phố New York. Do vậy, đó có thể là một thách thức đối với trẻ nhỏ nói chung". Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đã gia tăng trong suốt tháng 12 năm ngoái, với gần 199.000 trường hợp được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 12, chiếm hơn 20% tổng số ca nhiễm bệnh được báo cáo hàng tuần. Trong số 24 bang báo cáo về tình trạng mắc COVID-19 cho tất cả các nhóm tuổi, trẻ em chiếm từ 1,8% -4,1% tổng số ca nhập viện, và có từ 0,1% -1,8% tổng số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện.

Ảnh minh họa: Internet Bước sang năm mới, Tiến sĩ Gottlieb cho rằng trọng tâm cuộc chiến chống COVID-19 tại Mỹ nên tập trung giảm tỷ lệ nhập viện và số người đang bị bệnh nặng. Tiến sĩ Gottlieb cũng lưu ý rằng những nơi đã sớm bị ảnh hưởng nặng bởi biến thể Omicron chẳng hạn như khu vực giữa bờ Đại Tây Dương, Đông Bắc, New England, bang Florida và các khu vực thuộc Tây Bắc Thái Bình Dương, khoảng hai tuần nữa sẽ đạt đến đỉnh dịch, nhưng phần còn lại của nước Mỹ có thể phải đối mặt với một tháng khó khăn trước mắt. Tiến sĩ Gottlieb dự đoán Mỹ sẽ không đạt đỉnh dịch chung trên cả nước cho đến tháng sau, vì có những vùng hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi biến thể Omicron. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ em ở tất cả các lứa tuổi đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Điều đáng lo ngại là COVID-19 có thể gây ra Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C).

"MIS-C có thể xuất hiện sớm nhất sau nhiễm SARS-CoV-2 từ 2 đến 3 tuần, nhưng ở hầu hết các trường hợp, MIS-C bắt đầu xuất hiện sau 8 đến 10 tuần kể từ khi nhiễm bệnh" - TS. Jennifer Owensby nói. Theo các chuyên gia, MIS-C được biểu hiện bằng tình trạng viêm tim và các cơ quan khác và thường gặp ở những trẻ không bị tình trạng COVID-19 nặng. Và điều đáng ngại là thông thường trước đó trẻ hoàn toàn bình thường và không có tiền sử bệnh lý, nhưng sau đó có thể rơi vào tình trạng suy tim và sốc. CDC Mỹ cho biết, cho đến nay đã có 5.973 trường hợp MIS-C được ghi nhận và 52 trẻ đã tử vong vì MIS-C. Mặc dù các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em có thể nhẹ, nhưng MIS-C là tình trạng nghiêm trọng. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên: "Cha mẹ cần quan tâm và theo dõi sát trẻ để đảm bảo chúng được an toàn, cụ thể trẻ nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc để phòng ngừa nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cả gia đình nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đủ điều kiện. Việc thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho người thân trong gia đình của trẻ cũng sẽ giúp bảo vệ trẻ giảm nguy cơ nhiễm bệnh".

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