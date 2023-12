Mới đây, vào ngày 2/1 (Theo giờ Mỹ), trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News Tiến sĩ Scott Gottlieb - Giám đốc Sở Y tế New York nêu rõ: "Như tôi đã nói, giờ đây có sự phân tách rất rõ ràng giữa các trường hợp nhiễm bệnh và số người phải nhập viện chữa trị. Dựa trên nhiều bằng chứng thực nghiệm mà chúng tôi đã ghi nhận được trong hai tuần qua, cho thấy đây dường như là một dạng nhẹ hơn của bệnh COVID-19. Có thể, một nhóm trẻ rất nhỏ, trẻ mới biết đi gặp rắc rối với nhiễm trùng đường hô hấp trên, và trên thực tế có nhiều trẻ em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm tiểu phế quản ở thành phố New York. Do vậy, đó có thể là một thách thức đối với trẻ nhỏ nói chung".

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đã gia tăng trong suốt tháng 12 năm ngoái, với gần 199.000 trường hợp được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 12, chiếm hơn 20% tổng số ca nhiễm bệnh được báo cáo hàng tuần. Trong số 24 bang báo cáo về tình trạng mắc COVID-19 cho tất cả các nhóm tuổi, trẻ em chiếm từ 1,8% -4,1% tổng số ca nhập viện, và có từ 0,1% -1,8% tổng số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện.