Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên của Việt Nam đã được xuất viện

Sau gần 2 tuần cách ly và theo dõi chặt chẽ, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào trưa 2/1, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết rằng bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã ra viện sau thời gian cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị.

Bệnh viện 108 chia sẻ: "Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân K.V.H.M không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1/1. Hôm nay, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế".

Bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên của Việt Nam được ra viện - Ảnh: Internet

Trước đó, Sức khỏe và đời sống đưa tin, hành khách K.V.H.M trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài người này có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm RT - PCR khẳng định dương tính.

Tiếp đó, bệnh viện 108 đã tiến hành giải trình tự gene khẳng định bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của Bệnh viện và được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, đảm bảo không lây nhiễm cho cộng đồng và an toàn cho công tác phòng chống dịch.

Sau khi F0 này ra viện, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại nhà - Ảnh: Internet

Bệnh viện 108 thông tin, sau khi F0 này ra viện, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại nhà, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ngoài ra, bệnh viện khuyến cáo người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, thực hiện “5K và tiêm vắc xin", đặc biệt lưu ý đối với nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh lý nền…

NÓNG: Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron sau khi nhập cảnh Viện Pasteur Nha Trang đã có văn bản báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gene SARS-CoV-2 của 15 trường hợp vừa nhập cảnh từ Mỹ và Hàn Quốc về Đà Nẵng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-cua-viet-nam-da-duoc-xuat-vien-444129.html