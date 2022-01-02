Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai vừa có thông tin chính thức về nguyên nhân một phụ nữ trên địa bàn tử vong sau tiêm vắc xin Pfizer.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 1/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức về trường hợp chị P.S.M (24 tuổi, trú tại xã Ngũ Chỉ Sơn, TX. Sa Pa) tử vong sau khi tiêm vắc xin Pfizer.

Được biết, trước đó, trưa 30/12/2021, chị M. đến Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang (TX. Sa Pa) tiêm mũi thứ 2 vắc xin Covid-19. Tại đây, chị M. được cán bộ y tế tư vấn, khám sức khỏe và được kết luận đủ điều kiện tiêm chủng.

Sau đó, chị M. và 5 người khác được tiêm chung một lọ vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau tiêm, chị M. có biểu hiện tức ngực, khó thở, đau bụng và buồn nôn và được nhân viên y tế xử trí tại chỗ rồi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TX. Sa Pa. Dù các bác sĩ tại bệnh viện nỗ lực cấp cứu nhưng đến 21 giờ 30 ngày 30/12, chị M. đã tử vong.

Ảnh minh hoạ: Internet

Liên quan đến trường hợp này, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, lô vắc xin này được Bộ Y tế kiểm định và cấp phát cho Lào Cai sử dụng. Quá trình vận chuyển, bảo quản vắc xin cũng tuân thủ đầy đủ quy trình quy định của Bộ Y tế và nhà sản xuất.

Qua theo dõi, 5 người cùng tiêm chung một lọ vắc xin với chị M. vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn lô vắc xin sử dụng tiêm cho chị M. đã tiêm cho 573 người khác tại Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang. Lô vắc xin này cũng được tiêm cho 10.635 người dân tại TX. Sa Pa và 29.334 người trong toàn tỉnh nhưng không có trường hợp nào có phản ứng, diễn biến như chị M.

Trong ngày 31/12/2021, Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã họp và sơ bộ nhận định: bệnh nhân M. tử vong do phản ứng phản vệ độ 4 sau tiêm vắc xin Covid-19 là do đặc tính cố hữu của vắc xin, không liên quan đến tới quy trình tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND TX. Sa Pa đã cử đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình chị M.

6 người cùng tiêm một lọ vắc xin Pfizer, một trường hợp tử vong sau gần 6 tiếng đồng hồ Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa.

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