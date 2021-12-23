Mới đây, Bộ Y tế lưu ý đến nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc Covid-19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.
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Theo chia sẻ thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cơ quan đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố về hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19. Trong đó, nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc Covid-19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.
Do đó, việc quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát phát hiện sớm nhóm nguy cơ nói trên để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng lưu ý 20 bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc Covid-19, bao gồm như: Đái tháo đường; bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh phổi khác; ung thư; bệnh thận mạn tính; ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu; béo phì, thừa cân; bệnh tim mạch; bệnh lý mạch máu não; hội chứng Down; người mắc HIV/AIDS; bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ); bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác; hen phế quản; tăng huyết áp; thiếu hụt miễn dịch; bệnh gan; rối loạn do sử dụng chất gây nghiện; người đang điều trị bằng thuốc corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác và các bệnh hệ thống.
Ngoài ra, tại công văn này, Bộ Y tế cũng hướng dẫn nhóm nguy cơ khác là người trên 50 tuổi và phụ nữ có thai.
Bộ Y tế lưu ý khi thực hiện việc cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cho người mắc COVID- 19 thuộc nhóm nguy cơ cao cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Đồng thời hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi > 20 lần/phút hoặc đo SpO2 < 96%) phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ, đánh giá tình trạng bệnh, sơ cấp cứu và chỉ định chuyển cơ sở điều trị kịp thời.