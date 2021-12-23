Theo chia sẻ thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cơ quan đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố về hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19. Trong đó, nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc Covid-19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.

Do đó, việc quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát phát hiện sớm nhóm nguy cơ nói trên để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.