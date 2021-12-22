Biến thể Omicron có gây các triệu chứng nguy hiểm cho trẻ em không?

Tin y tế 22/12/2021 21:27

Biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng trên khắp nước Mỹ

Theo thông tin của Dân Trí, ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng lên nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Với kì nghỉ lễ đang đến gần, nhiều người dân đang phải cân nhắc lại các kế hoạch của mình. Nhiều thông tin cho thấy, biến thể này dễ lây lan hơn các chủng trước đây. Ngoài ra, những người đã nhiễm Covid-19 có thể có nguy cơ tái nhiễm cao hơn.

Trẻ em cũng là đối tượng đặc biệt được chú trọng và nhiều chuyên gia đã nghiên cứu xem liệu biến thể Omicron có dẫn đến triệu chứng nặng hơn hay không. Có một số bằng chứng từ Nam Phi cho thấy, biến thể Omicron tác động lên trẻ em tương tự như biến thể Delta. Còn tại Nam Phi, Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia báo cáo rằng, trẻ em dưới hai tuổi chiếm khoảng 10% số ca nhập viện ở Tshwane, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này phù hợp với những con số thu được khi biến thể Delta làm gia tăng số ca bệnh trong khu vực vào đầu năm nay.

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Ảnh minh họa: Internet

Tỷ lệ trẻ nhỏ nhập viện phần nào liên quan đến việc trẻ chưa được tiêm vắcxin, nghĩa là trẻ ít được bảo vệ hơn. Với biển thể Delta, theo ghi nhận từ ngày 29/8 đến 4/9, có khoảng 342 trẻ em nhập viện mỗi ngày. Còn từ ngày 5-11/12, con số này đã giảm xuống khoảng 192 trẻ một ngày. Tuy nhiên, hiện con số này đang tăng lên, sau nhiều tháng giảm đều đặn.

Đối với Omicron thì đến nay, chưa có báo cáo nào xác nhận sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ở trẻ em hoặc người lớn. Mặc dù, một số người nói rằng các ca nhiễm Omicron thường "nhẹ" hơn, điều này vẫn chưa được xác nhận và Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo không nên tin vào thông điệp này cho đến khi có thêm số liệu.

Tất cả trẻ em trên 5 tuổi đều có thể tiêm vaccine. Những trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm hai liều vaccine Pfizer và BioNTech với liều thấp hơn liều tiêm cho người lớn. Đầu tháng này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã thông báo cho phép tiêm mũi tăng cường cho trẻ vị thành niên 16 - 17 tuổi.

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Các chuyên gia y tế ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra vào mùa Đông năm nay.

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