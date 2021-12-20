Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp

Tin y tế 20/12/2021 15:20

Dù nhận về rất nhiều số liệu ảm đạm từ khi siêu biến thể Omicron xuất hiện, tuy nhiên, biến thể này cũng đang dần nhận về những “tín hiệu tích cực” giúp thế giới có thể hy vọng một tương lai đại dịch tươi sáng hơn.

Thuốc kháng virus

Bên cạnh việc tiêm chủng vacxin thì trong vòng 1 năm qua, một số loại thuốc kháng virus đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Các giáo sư tại trường đại học ở London (Anh) cho biết với khả năng lây nhiễm cao như Omicron thì các loại thuốc kháng virus sẽ tạo mức độ bảo vệ quan trọng cho những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tín hiệu tốt từ “tâm dịch” Nam Phi

Nam Phi là quốc gia đầu tiên phát cảnh báo về biến chủng Omicron với số ca nhiễm tăng đột biến từ tháng 11/2021 đến nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nam Phi - Joe Phaahla vừa qua đã cho thấy một tín hiệu tốt từ khi siêu biến chủng này xuất hiện.

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ông cho biết ở tỉnh Gauteng - tâm dịch Omicron ở nước này, số ca nhiễm hàng ngày bắt đầu xu hướng giảm dần chỉ sau khoảng 3 tuần sau khi siêu biến chủng này xuất hiện ở đây. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong và số bệnh nhân Covid-19 ở nước phải nhập viện cũng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của đợt dịch Delta.
 

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vẫn cần thời gian để khẳng định liệu những con số này có nghĩa là Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng khác ở các nước khác hay không, trong đó có Anh, nhưng nhiều nhà khoa học tỏ ra lạc quan về tín hiệu trên.

Tín hiệu từ phòng thí nghiệm

Từ kết quả nghiên cứu của chuyên gia Michael Chan Chi-wai tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), các nhà khoa học chỉ ra khả năng Omicron có mức độ nghiêm trọng thấp hơn so với Delta và các chủng khác của SARS-CoV-2.

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù biến chủng Omicron sinh sôi nhanh hơn 70 lần so với Delta ở đường thở, nhưng nhân lên chậm hơn ở phổi và không tiếp cận các phần dễ bị tổn thương trong cơ thể. Điều này sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng bệnh có thể gây ra. Nói cách khác, nó có thể ít nguy hiểm hơn Delta.

Nhóm nghiên cứu của ông cho biết, mô hình cấu trúc về cách Omicron gắn vào tế bào và kháng thể làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra các kháng thể trung hòa.

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Từ khóa:   biến chủng Omicron thuốc kháng virus covid-19

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