Mỹ: Ghi nhận hơn 73% số ca mắc Covid-19 dương tính với biến thể Omicron, so với tuần trước chỉ 12,6%

Tin y tế 21/12/2021 09:42

Các chuyên gia y tế ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra vào mùa Đông năm nay.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của CDC Mỹ trong tuần qua, có gần 73,2% số ca nhiễm Omicron chiếm trên tổng số ca mắc Covid-19 hiện nay. Điều này cho thấy, biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh và là nỗi lo ngại khi tỷ lệ này, so một tuần trước đó chỉ là 12,6%.

Được biết, biến thể Omicron có khả năng tránh được sự bảo vệ của vaccine. Do đó, những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn có khả năng mắc bệnh. Vaccine sẽ giúp họ tránh bị bệnh nặng và mũi tiêm nhắc lại sẽ tăng cường khả năng đề kháng chống lại biến thể này.

Các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra vào mùa Đông năm nay. Giới chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ đã cảnh báo rằng đất nước này có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 tăng kỷ lục trong bối cảnh Omicron đã xuất hiện ở hầu hết các bang.

Mỹ: Ghi nhận hơn 73% số ca mắc Covid-19 dương tính với biến thể Omicron, so với tuần trước chỉ 12,6% - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Francis Collins - Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ cho rằng, số ca nhiễm mới tăng nhanh chóng trong những tuần tới và có thể lên tới 1 triệu ca mỗi ngày do biến thể Omicron cao hơn 4 lần so với đỉnh điểm 250.000 ca hồi tháng 1/2021. 

Trong bối cảnh số ca mắc Omicron đang lan nhanh ở Mỹ, một số trường học bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến, kết thúc sớm học kỳ mùa Thu hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải tiêm vaccine.

Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp và quyết định áp dụng trở lại quy định về khẩu trang ở không gian trong nhà và mở rộng quy định về vaccine đối với nhân viên thành phố.

Trong khi đó, bang New York trong ba ngày liên tiếp đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục. Riêng trong ngày 19/12, bang này đã ghi nhận gần 23.400 ca nhiễm mới cùng hơn 4.000 ca nhập viện.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden sẽ không áp dụng các biện pháp phong tỏa như năm ngoái mà sẽ nêu rõ các bước cụ thể nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng và tăng cường xét nghiệm.

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