Số ca mắc biến thể Omicron ở Anh đã tăng mạnh lên gần 25.000 người trong khi tổng số ca tử vong được báo cáo là 7 người.

Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết, số ca nhiễm biến thể Omicron đã lên tới 24.968 ca tính đến 18h ngày 17/12, tăng hơn 10.000 ca so với 24 giờ trước đó. Trong đó, số ca nhập viện là 85 người, số ca tử vong là 7 người.

Trước đó, ngày 14/12, Anh đã thông báo về ca tử vong đầu tiên. Một người tự nhận là con riêng của bệnh nhân chia sẻ, người mất 70 tuổi, sức khỏe tốt, sống lành mạnh nhưng chưa tiêm vắc xin Covid-19. Đồng thời, giới truyền thông cũng cho biết, chính phủ Anh được cho là đang lên kế hoạch phong tỏa 2 tuần vào cuối tháng này để phòng chống biến thể Omicron lây lan nhanh.

Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã gọi biến thể Omicron là "mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với nền y tế công cộng toàn cầu" và cho rằng đây là điều cấp bách "hơn bao giờ hết" lúc này. Một số thành phố châu Âu như Venice, Rome (Ý) hay Pháp cũng hủy bắn pháo hoa giao thừa năm 2022 và một số quốc gia đang tái áp đặt các biện pháp hạn chế ngừa Covid-19.

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Ở châu Á, biến thể Omicron đã xâm nhập vào Trung Quốc, Pakistan sau khi xuất hiện ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Riêng khu vực Đông Nam Á, đã có 6 nước ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron, gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Philippines và Thái Lan, trong đó Singapore đã thông báo các ca nhiễm Omicron trong cộng đồng.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến thể Omicron không nguy hiểm hơn biến thể Delta và nhiều dữ liệu chứng minh, việc tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cũng như các mũi tiêm tăng cường có thể giúp tạo "lá chắn" hiệu quả phòng ngừa các triệu chứng nặng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nghiên cứu lại cho thấy, nguy cơ tái nhiễm biến thể Omicron cao gấp 5 lần so với biến thể Delta và không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với Delta, thậm chí có thể “né” được phản ứng miễn dịch có được nhờ vaccine.

Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm Biến thể Omicron gây ra những triệu chứng bất thường khiến người nhiễm bệnh khó nhận biết và có thể bỏ qua những dấu hiệu của bệnh.

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