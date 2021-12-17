Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm

Tin y tế 17/12/2021 13:58

Biến thể Omicron gây ra những triệu chứng bất thường khiến người nhiễm bệnh khó nhận biết và có thể bỏ qua những dấu hiệu của bệnh.

Ở những ca nhiễm Covid-19 với chủng ban đầu và biến chủng Delta, người bệnh thường được ghi nhận có rất nhiều triệu chứng nhưng 3 dấu hiệu được công nhận chính thức là: ho dai dẳng, sốt cao và mất vị giác hoặc khứu giác.

Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với biến chủng Omicron mới thì lại cho thấy các bệnh nhân có thêm những triệu chứng bất thường khác. Điển hình trong đó là ngứa cổ họng và đau phần thắt lưng.

Khác với những triệu chứng của chủng ban đầu và chủng Delta, những triệu chứng nhiễm bệnh của Omicron rất khó để nhận biết. Nhiều người có thể nghĩ bị ngứa họng do cảm lạnh và nhầm đau lưng với các loại nhức mỏi thông thường.

Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ The Sun, Giám đốc điều hành của Discovery Health - ông Ryan Roach, thông tin, các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng mới của Omicron khi tiến hành nghiên cứu.

Ông Roach giải thích, biểu hiện phổ biến nhất mà bệnh nhân Omicron gặp phải là cổ họng ngứa ngáy. Hiện tượng này thường kèm theo nghẹt mũi, ho khan, đau thắt lưng, đổ mồ hôi ban đêm.

Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo dữ liệu Nam Phi - nơi đầu tiên phát hiện biến chủng Omicron, bệnh nhân khi nhiễm biến chủng này có xu hướng nhẹ hơn. Các bác sĩ ở Nam Phi cho biết, hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ giống như cúm. Tiến sĩ Angelique Coetzee -một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron cũng cho biết các bệnh nhân nhiễm Omicron có các triệu chứng khác với chủng ban đầu và Delta

Triệu chứng mới của người nhiễm Omicron dễ bị bỏ qua: Ngứa họng, đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm - Ảnh 4

Các nhà khoa học ở Anh khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi Omicron là tiêm liều vắc xin tăng cường. Giới chuyên gia cho biết, hai mũi vắc xin bất kỳ cộng với mũi thứ 3 là Pfizer có thể bảo vệ cơ thể tới 75%. Ba mũi tiêm cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc tử vong.

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Từ khóa:   biến chủng Omicron dấu hiệu nhiễm omicron triệu chứng Omicron

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