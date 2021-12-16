Nhiều F0 'kêu cứu' vì chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm RT-PCR, Phó Giám đốc CDC Hà Nội lên tiếng giải thích

Song song đó, nhiều ca F0 ở Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai... "kêu cứu" vì chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đưa đi điều trị hay cách ly tại nhà.

Số ca mắc ở Hà Nội liên tục tăng trong hơn 3 tuần qua. Nội trong ngày 15/12, thành phố đã ghi nhận 1.357 ca mắc mới, trong đó có tới 611 trường hợp cộng đồng. Đây tiếp tục là ngày ghi nhận số ca mắc cao “kỷ lục” trong đợt dịch thứ 4 tại Thủ đô.

“Nhiều mẫu dương tính, nhân viên y tế phải làm xét nghiệm 2 đến 3 mới có kết quả chắc chắn, khẳng định nên chậm.

Theo Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, hiện nay, lực lượng y tế xử lý lượng mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Hơn nữa, số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận, chắc chắn.

Thứ 2 là do số lượng mẫu tăng. Trường hợp ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai không chỉ có CDC thực hiện, còn đơn vị khác xét nghiệm nữa. Nếu CDC làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn” - ông Tuấn lý giải về nguyên nhân mẫu dương tính tốn thời gian hơn.

Mẫu dương tính tốn thời gian hơn để xác định - Ảnh: Lao Động

Ngoài ra, ông Tuấn cũng nói thêm, thành phố chưa đến mức quá tải xét nghiệm nhưng do số lượng mẫu tăng lên, số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước.

Ngoài CDC Hà Nội, một số quận huyện và bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm. Mỗi ngày, Hà Nội xử lý trên 10.000 mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly, mẫu xét nghiệm lần 2,3 tương đối lớn”, ông Tuấn thông tin thêm.

Theo Tuổi Trẻ, về trường hợp vụ 4 F0 tại chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) bị "bỏ rơi" 5 ngày vì CDC Hà Nội chưa trả kết quả khẳng định, ông Tuấn cho biết sự việc trên còn có một đơn vị khác làm xét nghiệm.

"Nếu CDC làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn", ông Tuấn lý giải.

Ông Tuấn cho biết khi TP đã cho điều trị F0 tại nhà, người dân nên bình tĩnh xử trí theo hướng dẫn. Đồng thời, các địa phương phải có phương án cụ thể để xử lý rác thải có nguy cơ chứa virus COVID-19 và rác thải sinh hoạt.

"Giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm, khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể. Sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng, rác thải sinh hoạt xử lý bình thường. Mỗi quận, huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này", ông Tuấn cho hay.