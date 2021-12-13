Phát hiện ca dương tính với Covid-19 về từ Hà Nội, gần 4000 học sinh ở một địa phương tạm thời nghỉ học

Tin y tế 13/12/2021 14:39

Mới đây, một tỉnh vừa ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19 trở về từ Hà Nội. Được biết, trường hợp này có lịch trình di chuyển nhiều nơi, từng tiếp xúc nhiều người tại địa phương.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tỉnh Lai Châu vừa ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19 đi về từ Hà Nội có lịch trình di chuyển nhiều nơi, từng tiếp xúc nhiều người tại địa phương. Hiện, gần 4.000 học sinh trên địa bàn đã tạm thời nghỉ học.

Cụ thể, bệnh nhân vừa ghi nhận có mã số BN1415548, sinh năm 1992, thường trú tại khu phố 7, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Bệnh nhân này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và về từ ký túc xá Trường Đại học Y Hà Nội.

Điều tra dịch tễ bệnh nhân này ghi nhận lịch trình di chuyển nhiều nơi. Ngày 8/12, bệnh nhân di chuyển từ thành phố Hà Nội về huyện Mường Tè (Lai Châu) bằng xe khách và về đến thị trấn Mường Tè sáng ngày 9/12. Đến ngày 12/12, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT - PCR đều cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

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9 trường học ở 3 xã, thị trấn tại huyện Mường Tè (Lai Châu) đang tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước diễn biến phức tạp về quá trình di chuyển và tiếp xúc của ca bệnh, lực lượng chức năng huyện Mường Tè đã khẩn trương rà soát, truy vết để khoanh vùng các trường hợp có liên quan. Đến nay, đã truy vết được gần 40 F1 và hàng trăm trường hợp F2. Để phục vụ cho công tác truy vết và khoanh vùng dập dịch, ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã chỉ đạo một số đơn vị trường tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Theo VOV, ông Tống Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết, qua rà soát, có 14 trường học ở huyện có người liên quan đến F0 mới ghi nhận này; trong đó có gần 4.000 học sinh ở 9 đơn vị trường tại các xã Ka Lăng, Bum Tở và thị trấn Mường Tè tạm thời phải nghỉ học. Các đơn vị trường cũng đã truy vết được gần 630 trường hợp F1, F2 là cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh.  

"Liên quan đến công dân tại khu phố 7 đã có kết quả dương tính, Phòng cũng đã cùng với Ban Chỉ đạo của các xã, thị trấn tập trung truy vết các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh có tiếp xúc gần với các F. Hiện nay Phòng đã chỉ đạo các đơn vị có các F1, F2 tạm thời cho học sinh nghỉ học để chờ kết quả xét nghiệm chính thức của các trường hợp F1. Trong thời gian nghỉ học, đối với các đơn vị trường ở thị trấn thì sẽ tiếp tục giao bài cho các cháu để ôn tập. Còn đối với các đơn vị trường không có các F liên quan đến yếu tố dịch tễ thì vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch" - ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mường Tè cho biết, hiện nay địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến ca bệnh để được tư vấn, hỗ trợ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, huyện cũng đã huy động tối đa các lực lượng khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; quán triệt các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly, điều trị, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly.

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