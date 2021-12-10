Người tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell nên tiêm mũi 3 loại nào?

Ông Tâm lý giải liều tiêm nhắc được áp dụng cho người đã tiêm đủ 2 mũi, thời gian tiêm là sau 6 tháng tính từ mũi tiêm cuối cùng. Mũi bổ sung áp dụng cho đối tượng suy giảm miễn dịch, đặc biệt là người trên 50 tuổi, có bệnh nền, nhóm đối tượng dễ tổn thương. Thời gian tiêm mũi này sau 28 ngày, sau mũi tiêm cuối cùng.

Theo Sức khỏe và Đời sống, hôm nay, ngày 10/12, TP. HCM tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết từ ngày 10/12, TP.HCM bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Đây sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại.

Theo đó, đơn vị tổ chức tiêm chủng sẽ hướng dẫn người dân phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và lịch sử tiêm ngừa COVID-19. Sau đó chính quyền địa phương, công an phường, xã sẽ xác minh thông tin tiêm chủng đối với danh sách những người đã đăng ký tiêm.

Các cơ sở y tế sẽ lên danh sách các đối tượng thuộc diện được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại; phối hợp với chính quyền địa phương và công an để xác minh thông tin đối tượng.

Sau khi hoàn thành việc xác minh thông tin, địa phương sẽ chuyển danh sách đến đơn vị tổ chức tiêm chủng và đơn vị này sẽ đối chiếu danh sách đã được xác minh. Việc tiêm liều bổ sung hay liều nhắc lại sẽ căn cứ từ những thông tin đã được xác minh này.

Song song với đó, các đơn vị tổ chức tiêm chủng cũng sẽ lưu lại các cơ sở dữ liệu tiêm chủng, danh sách người tiêm vaccine để sử dụng trong trường hợp đối chiếu khi cần.

Vaccine Vero Cell - Ảnh : Internet

Theo Pháp luật TP.HCM, một thực tế đáng lo ngại khác đó là người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể tử vong, dù tỉ lệ này thấp hơn rất nhiều so với nhóm không tiêm chủng đầy đủ. Theo các chuyên gia y tế, trong các loại vaccine ở Việt Nam hiện nay thì Vero Cell có hiệu lực thấp hơn và thời hiệu miễn dịch ngắn hơn.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM cbo biết, hiệu lực vaccine còn phụ thuộc vào độ tuổi người tiêm và loại vaccine được sử dụng. Thực tế vaccine Vero Cell được nhiều nước sử dụng và đã phát huy tác dụng, nhất là ở nhóm người trẻ tuổi trong giai đoạn TP.HCM bùng phát dịch dữ dội và nguồn vaccine là cực kỳ khan hiếm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu từ một số quốc gia thì với người cao tuổi, có bệnh nền, khả năng sinh miễn dịch thấp hơn thì hiệu lực của vaccine Vero Cell cũng ngắn hơn so với các loại vaccine dùng công nghệ mRNA như Pfizer hay Moderna.

Theo PGS.TS Dũng, hiện nay Malaysia cũng thực hiện tiêm mũi 3 bổ sung bằng vaccine khác cho người tiêm vaccine Vero Cell trước đó. Bộ Y tế nước này cũng cho rằng hiệu lực của các loại vaccine đều giảm theo thời gian nhưng Vero Cell giảm nhanh hơn nên cần tiêm mũi tăng cường sớm hơn.

Cũng theo nghiên cứu từ Malaysia, thời gian tối ưu cần tăng cường mũi 3 cho người đã tiêm Vero Cell là ba tháng. Vì vậy, PGS Dũng khuyến nghị nên dùng vaccine công nghệ mRNA vì hiện nguồn cung đã nhiều hơn và hiệu lực của loại vaccine này cao hơn ở nhóm người cao tuổi và có bệnh nền khi triển khai tiêm mũi 3.

Theo Quân đội nhân dân Việt Nam, bà Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mũi nhắc lại có thể sử dụng cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna,...). Đối với những người đã tiêm Vero Cell có thể tiêm nhắc lại bằng vắc xin Astrazeneca ngoài 3 loại vắc xin trên.

Tiêm nhắc mũi 3 đã được tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm thứ 3 này. Vì vậy, cần phải có thời gian và nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng Covid-19 trong bao lâu.

Cũng theo bà Dương Thị Hồng, với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hiện nay Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản. Lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vắc xin đã triển khai ở Việt Nam.

Những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm vắc xin mũi thứ 3 tương tự như liều cơ bản. Hầu hết là các phản ứng thông thường như phản ứng tại chỗ tiêm, sưng đau. Phản ứng toàn thân như: Sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp...