Dịch COVID-19 ‘nóng’ ở 5 tỉnh, thành miền Tây: Giải pháp của Bộ Y tế là gì?

Báo cáo của TP Cần Thơ cho biết, số ca mắc thời gian gần đây đang gia tăng, hiện đã trên 30.000 ca. Cần Thơ đang ở cấp độ dịch 3.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 6/12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh đang có ca mắc COVID-19 , số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây là TP Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu và An Giang.

Toàn tỉnh có 13 cơ sở thu dung điều trị với 4.570 giường bệnh. Người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch được điều trị tại 4 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu và Bệnh viện Sản nhi.

Tại An Giang, số ca mắc COVID-19 đến nay là trên 24.750 trường hợp, trong đó số đang điều trị là 5.284 ca, lũy kế số tử vong là 468 bệnh nhân (chiếm 1,89%), 75% bệnh nhân tử vong chưa được tiêm vắc xin.

Báo cáo của Tây Ninh cho biết, đến ngày 6-12 ghi nhận 49.639 ca mắc COVID-19, đang điều trị 14.838 ca, trong số đó có 173 bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị tại tầng 3.

Tại Sóc Trăng đến ngày 6-12 ghi nhận 21.835 ca mắc COVID-19, số tử vong cộng dồn đã lên tới 127 ca, trong số đó có 76% người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện có 3.766 ca COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn; 3.813 trường hợp F0 đang quản lý, theo dõi và cách ly tại nhà. Đánh giá về cấp độ dịch của tỉnh cho thấy hiện có 7 đơn vị ở cấp độ 4; có 33 đơn vị ở cấp độ 3.

Báo cáo của 5 địa phương đều cho biết, hiện tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 rất cao, đều trên 98%; mũi 2 trên 80%. Các tỉnh này cũng đã hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ trong độ tuổi từ 12-17; đang triển khai tiêm mũi 2.

Tại cuộc họp, các địa phương đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm nhân lực từ các bệnh viện trung ương để hỗ trợ công tác điều trị; cấp thêm vắc xin để tiêm mũi bổ sung và thuốc kháng virus phục vụ điều trị F0 tại nhà có kiểm soát, hỗ trợ máy thở…

Về đề xuất tăng cường nhân lực, Bộ trưởng Long yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh rà soát ngay việc điều động nhân lực từ các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại TP.HCM và 10 tỉnh phía Nam.

Ông Long yêu cầu trong ngày 7/12, Bệnh viện Bạch Mai cử thêm 1 đoàn cán bộ y tế nữa đến An Giang, Bệnh viện Việt Đức vào hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện E vào hỗ trợ Tây Ninh, Bệnh viện Nội tiết trung ương vào hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng. Riêng TP Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ TP trong công tác điều trị.

Bộ trưởng chủ trì cuộc họp - Ảnh: VietnamNet

Theo VietnamNet, một vấn đề nóng tại cuộc họp chiều nay nữa là tiêm vắc xin. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khuyến cáo, chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng gia tăng ca nhiễm vì tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng người dân không thực hiện nghiêm các khuyến cáo về phòng chống dịch, lơ là, chủ quan... “Khi số ca mắc gia tăng, đương nhiên bệnh nhân nặng sẽ tăng và con số tử vong cũng sẽ có thể tăng. Do vậy cần nỗ lực để giảm số ca tử vong”, ông Long nói.

Ông Long khẳng định, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ vắc xin phòng COVID-19 phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Tuy nhiên các tỉnh, TP phải thực hiện chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vắc xin để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này.