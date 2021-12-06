Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, số ca tử vong do COVID-19 tại TP ghi nhận trong ngày 5/12 lên đến 94 trường hợp, cao nhất trong hơn 2 tháng qua.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 6/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM thông tin, tính đến 18 giờ ngày 5/12, có gần 479.000 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Hiện đang điều trị cho hơn 13.600 bệnh nhân, trong đó có 497 trẻ em dưới 16 tuổi, 431 bệnh nhân nặng đang thở máy, 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 5/12, TP.HCM có 958 bệnh nhân nhập viện và 927 bệnh nhân xuất viện.

Đáng chú ý, số ca tử vong trong ngày 5/12 tăng lên 94 trường hợp, cao nhất trong hơn 2 tháng qua (thời điểm có số ca tử vong cao vào ngày 4-10 có 104 ca). Tính đến nay, tổng số người tử vong do COVID-19 tại TP.HCM là 18.498 người.

Số ca tử vong trong ngày 5/12 tăng lên 94 trường hợp, cao nhất trong hơn 2 tháng qua - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, cũng có mặt tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết các ca tử vong thời gian qua chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi (trên 65 tuổi), bệnh nền, những người chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ liều. Từ đó, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch chăm sóc, bảo vệ nhóm nguy cơ.

Theo kế hoạch này, danh sách người trên 65 tuổi, bệnh nền sẽ được rà soát để nắm lại từng hộ, từng người trên địa bàn. Các cơ sở y tế địa phương theo dõi sát từng trường hợp, đến nhà làm xét nghiệm, tư vấn sức khỏe... Quá trình sàng lọc, các F0 được chăm sóc tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc đưa vào bệnh viện.

"Chiến dịch này triển khai rất mạnh trong một tháng tới và duy trì suốt năm 2022, làm sao để toàn bộ người nguy cơ được chăm sóc chu đáo", bà Mai nói và cho hay với cách thức này, thành phố hy vọng sẽ giảm tỷ lệ tử vong.

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