TP.HCM đề ra 6 chiến lược phòng chống COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân

Tin y tế 12/12/2021 15:41

Mới đây, UBND TP.HCM đã có quyết định số 4161 phê duyệt Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Người Lao Động, UBND TP.HCM vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tính đến cuối tuần này, dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn ở cấp độ 2 là "vùng vàng" - nguy cơ trung bình.

Tại các địa phương, tuần này có 1 quận tăng cấp độ dịch và 1 huyện giảm cấp độ dịch so với tuần trước. Cụ thể, có 8/22 địa phương đạt cấp 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp, gồm các quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn. Có 13/22 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè. Riêng quận 4 tiếp tục là địa phương duy nhất ở cấp độ 3 "vùng cam" - nguy cơ cao. Như vậy, so với tuần trước, quận 1 tăng cấp độ dịch từ 1 lên 2; huyện Móc Môn giảm cấp độ dịch từ 2 xuống 1.

Ở phường, xã, thị trấn, 115/312 địa phương đạt cấp 1; 176/312 địa phương cấp 2 và có 21/312 địa phương cấp 3. Trong đó, có 36 phường, xã giảm cấp độ dịch; 24 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận - huyện, TP Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần, từ ngày 3/12 đến 9/12 là 8.686 ca. Số ca mắc mới của tuần trước từ ngày 26/11 đến 2/12 là 10.901 ca. Hiện tiêu chí này của TP HCM vẫn ở cấp độ 3 theo Nghị quyết 128.

UBND TP.HCM cũng vừa có quyết định phê duyệt 6 chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

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UBND TP.HCM cũng vừa có quyết định phê duyệt 6 chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi Trẻ, thông tin cụ thể về 6 chiến thược như sau:

Bao phủ vắc xin COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố

Đây là vấn đề then chốt trong phòng chống dịch. UBND TP đề ra 5 chiến lược thành phần là: ưu tiên vắc xin cho người quay về TP từ các địa phương; "đi từng ngõ, gõ từng nhà" không bỏ sót bất kỳ ai, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông vận động người dân tham gia tiêm vắc xin; mở rộng độ bao phủ vắc xin cho trẻ em đến 3 tuổi và triển khai mũi tiêm tăng cường.

Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới

Cụ thể gồm 4 chiến lược thành phần là: xét nghiệm; nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch; chiến lược xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan; giám sát lưu hành và sự xuất hiện các biến chủng mới.  

Quản lý và chăm sóc F0 tại nhà

Cụ thể gồm 4 chiến lược thành phần là: chủ động phát hiện và cập nhật danh sách người F0 và người thuộc nhóm nguy cơ cao; hài hòa giữa cách ly điều trị tại nhà và tập trung; mỗi F0 điều trị tại nhà - một hồ sơ bệnh án điện tử; huy động mọi nguồn lực tham gia công tác quản lý và chăm sóc F0 tại nhà. 

Điều trị F0 tại các bệnh viện

Cụ thể gồm 3 chiến lược thành phần là: tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị; "đánh chặn từ xa" kết hợp "4 tại chỗ". Trong đó, TP đảm bảo các bệnh viện thực hiện 2 chức năng, vừa chữa bệnh thông thường vừa sẵn sàng điều trị COVID-19; phát huy mô hình "bệnh viện chị - em"; hình thành bệnh viện dã chiến 3 tầng tại số 13, 14, 16; xây dựng kịch bản cho từng cấp độ dịch...

Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch 

Cụ thể gồm 3 chiến lược thành phần là: truyền thông đa phương thức; thông điệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông. 

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch

Cụ thể gồm 6 chiến lược thành phần là nâng cao năng lực của HCDC ngang tầm các nước trong khu vực; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, dự báo; phát huy vai trò Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa y tế và lực lượng vũ trang; huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân. 

Theo đó, TP hình thành mạng lưới Trạm y tế - Trạm y tế lưu động - Tổ y tế lưu động khu phố - Tổ COVID-19 động đồng; xây dựng đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho nhân viên y tế tại y tế cơ sở; thí điểm cho bác sĩ mới tốt nghiệp thực hành 12 tháng tại y tế cơ sở...

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