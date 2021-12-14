Số ca mắc Covid-19 tăng 'kỷ lục', Hà Nội xây dựng kịch bản F0 lên 2.000 - 3.000 ca/ngày

Cụ thể, ngày 12/12, số ca mắc của TP đã lên tới gần 900 ca, ngày 13/12 tiếp tục ghi nhận 762 ca. Hiện TP vẫn còn 37 điểm phong toả và 9 chùm ca bệnh. Thành phố đã triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh.

Theo VietNamNet, Ngày 13/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, tâm lý chủ quan còn phổ biến. Tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện “5K” trong tổ chức lễ, đám, ăn uống ở hàng, quán... diễn ra nhiều nơi. Một số quận, huyện, phường, xã vẫn chưa triển khai điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà.

Ông Đinh Tiến Dũng nhận định, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình

Ông Dũng nhấn mạnh: “Cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp, giao quyền cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng, chống dịch bệnh; tập trung nâng cao năng lực y tế quận, huyện, thị xã và cơ sở; tiếp tục coi người dân là trung tâm, chủ thể”.

Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày. Lãnh đạo TP cũng chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế, chính sách để huy động lực lượng y, bác sỹ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở.

Tiếp tục tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 cho những người chưa được tiêm, nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở; tiêm mũi 2 cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng. - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo Tổ Quốc, cũng thông tin về sự việc, Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập mới các trạm y tế lưu động; tổ chức quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các phường, xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào mức độ dịch để tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể từng trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại, gắn với công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Khi phát hiện trường hợp F0 là học sinh phải đánh giá nhanh triệu chứng để quyết định phương án điều trị, cách ly phù hợp.

Lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022, Bí thư Hà Nội chỉ đạo, các cấp, các ngành phải vận động tổ chức tôn giáo tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng vẫn phải bảo đảm trang trọng và hạn chế tập trung đông người.