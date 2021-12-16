Tình hình dịch có dấu hiệu gia tăng, TP.HCM đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, UBND TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng các y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Người Lao Động, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Việc này nhằm bổ sung thêm nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh cho một số bệnh viện điều trị và trung tâm hồi sức Covid-19.

Cụ thể, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung 1.000 bác sĩ (trong đó có 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức, cấp cứu) và 2.000 điều dưỡng (trong đó có 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu).

TP.HCM đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ bổ sung 3.000 y, bác sĩ vì dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại. Ảnh: Internet

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

UBND thành phố cho biết hiện tình hình dịch trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, tỉ lệ bệnh nhân Covid-19 nặng khá cao.

Thành phố vẫn đang duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, Bệnh viện hồi sức Covid-19, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y dược; Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Cũng theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 15/12, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh và chính thức được chuyển giao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để tiếp tục công việc tiếp nhận và điều trị những trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.

Nhiều F0 'kêu cứu' vì chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm RT-PCR, Phó Giám đốc CDC Hà Nội lên tiếng giải thích Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, hiện nay, lực lượng y tế xử lý lượng mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Hơn nữa, số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận, chắc chắn.

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