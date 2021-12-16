Để chuẩn bị cho việc mở lại bay quốc tế từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo phòng chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của báo Pháp luật TP.HCM, Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh qua đường hàng không. Theo đó, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh 72 giờ, trừ trẻ em dưới hai tuổi.

Với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con) cần tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 trước khi nhập cảnh. Trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly.

Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách tiêm đủ hai 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe và không được ra khỏi nhà hoặc nơi lưu trú trong ba ngày, không được tiếp xúc với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Đồng thời, hành khách phải thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 10 ngày tiếp theo, đến ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.

Ngoài ra, báo Thanh niên đưa tin, đối với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày. Thời gian này, hành khách xét nghiệm âm tính với COVID-19 cần tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.

gười nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhap-canh-vao-viet-nam-hanh-khach-da-tiem-du-2-mui-vaccine-hoac-khoi-benh-covid-19-chi-can-cach-ly-3-ngay-441715.html