Bộ Y tế thông tin về 3 ca nghi mắc biển thể Omicron tại Hồng Kông bay từ Việt Nam

Tin y tế 14/12/2021 15:08

Chiều ngày 14/12, Bộ Y tế cho biết 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới tại Hồng Kông (Trung Quốc) bay từ Việt Nam là do chủng Delta.

Bộ Y tế thông tin về 3 ca nghi mắc biển thể Omicron tại Hồng Kông bay từ Việt Nam - Ảnh 1

Ngay khi có thông tin, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Qua xét nghiệm khẳng định, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, phía Hồng Kông cho biết 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10/12, dương tính với virus SARS- CoV-2. Kết quả giải trình tự gen đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến Omicron. Hiện tại, theo thông báo từ phía bạn, cả ba công dân có sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng và đang được cách ly, điều trị.

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Vào ngày 13/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc người dân test nhanh dương tính tại nhà và tự ý vào bệnh viện.

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Từ khóa:   mắc Covid-19 dương tính với SARS-CoV-2 biến chủng Omicron

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