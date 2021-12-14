Bộ Y tế thông tin về 3 ca nghi mắc biển thể Omicron tại Hồng Kông bay từ Việt Nam

Chiều ngày 14/12, Bộ Y tế cho biết 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới tại Hồng Kông (Trung Quốc) bay từ Việt Nam là do chủng Delta.

Theo chia sẻ thông tin từ Sức khoẻ và đời sống, ngày 10/12/2021, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR_2005) Việt Nam (Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế) nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (Bộ Y tế) Hồng Kông (Trung Quốc) về 03 trường hợp phát hiện mắc Covid-19, nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, ngay khi nhập cảnh Hồng Kông ngày 8/12/2021.

Đáng chú ý là cả ba trường hợp gồm 02 công dân Việt Nam và 01 công dân là người nước ngoài đã đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TP.HCM đi Hồng Kông.

Ngay khi có thông tin, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Qua xét nghiệm khẳng định, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, phía Hồng Kông cho biết 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10/12, dương tính với virus SARS- CoV-2. Kết quả giải trình tự gen đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến Omicron. Hiện tại, theo thông báo từ phía bạn, cả ba công dân có sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng và đang được cách ly, điều trị.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý vào viện sau khi test nhanh dương tính tại nhà Vào ngày 13/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc người dân test nhanh dương tính tại nhà và tự ý vào bệnh viện.

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