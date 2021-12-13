Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý vào viện sau khi test nhanh dương tính tại nhà

Vào ngày 13/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc người dân test nhanh dương tính tại nhà và tự ý vào bệnh viện.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bộ Y tế khẳng định: "Việc người dân có kết quả test nhanh nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa phương, tự đến bệnh viện có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch". Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang truyền thông của Sở Y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự test nhanh dương tính với Covid-19 của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Người dân không tự ý vào viện sau khi test nhanh dương tính tại nhà - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, báo Dân trí đưa tin, tư vấn và hỗ trợ cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện, nơi đông người. Đặc biết đối với việc triển khai tự xét nghiệm, giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, kịp thời bóc tách, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm cho cộng đồng. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các sở phối hợp tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch. Đặc biết đối với việc triển khai tự xét nghiệm, giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, kịp thời bóc tách, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm cho cộng đồng.

Việc tự ý đến bệnh viện có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, nhiều bệnh viện đã nghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa phương. Việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Thuốc trị COVID-19 rao bán tràn lan: Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn người dân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về các loại thuốc, các biện pháp để người dân có thể mua, sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn có tác dụng điều trị tại nhà các triệu chứng thông thường, nhẹ do nhiễm virus COVID-19.

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