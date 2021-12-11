TP.HCM: Một quận tăng cấp dộ dịch, 'chuyển màu' từ xanh sang vàng do số ca nhiễm tăng

Tin y tế 11/12/2021 16:17

UBND TP.HCM vừa cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing NewsTP.HCM duy trì cấp độ dịch 2 tính tới ngày 11/12. Trong 22 địa phương cấp quận/huyện, có 9 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 13 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình) và một địa phương ở cấp độ 3 là quận 4.

9 địa phương có dịch ở cấp độ 1 gồm: Quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ. 13 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

Đối với 312 phường, xã, thị trấn, có 115 đơn vị đạt cấp 1; 176 nơi đạt cấp 2 và 21 đơn vị cấp 3. Không có đơn vị thuộc cấp độ 4.

Như vậy, toàn TP.HCM tiếp tục duy trì dịch ở cấp độ 2, riêng quận 1 là địa bàn tăng cấp độ dịch từ 1 lên 2 (nguy cơ trung bình).

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Quận 1 tại TP.HCM là địa bàn tăng cấp độ dịch từ 1 lên 2 - Ảnh: Internet

Sau 2 tháng mở cửa trở lại, TP.HCM duy trì cấp độ dịch ở mức 2 nhiều tuần liên tiếp, tuy nhiên thành phố vẫn là nơi có số lượng F0 mới và tử vong cao nhất cả nước. Đặc biệt, số ca tử vong chưa có dấu hiệu thoái lui. Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, F0 tử vong tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, bệnh nền, chưa tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng virus.

Hiện tại, Thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường ICU. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Đồng thời, việc hạn chế F0 tử vong vẫn là mục tiêu cấp thiết mà ngành y tế thành phố đặt ra.

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Từ khóa:   cấp độ dịch TP.HCM dịch bệnh COIVD-19

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