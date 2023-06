Trường hợp tử vong do Covid-19 thứ hai là một bệnh nhân nữ, 85 tuổi, sống tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Theo chia sẻ thông tin từ Cổng tin tức Hải Phòng, vào tối ngày 9/12, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về trường hợp thứ 2 tử vong do COVID -19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, bệnh nhân nữ, 85 tuổi, sống tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 4/12. Bệnh nhân nằm liệt một chỗ từ năm 2020, chưa tiêm vaccine do có nhiều bệnh lý nền (bệnh tim, huyết áp, tiểu đường,…) không thể di chuyển khỏi nhà. Trường hợp tử vong thứ hai do Covid-19 tại Hải Phòng - Ảnh: Internet Địa phương đã nhiều lần làm thủ tục chuyển đến điều trị tại cơ sở y tế, song gia đình bệnh nhân đề nghị được điều trị tại nhà và cam kết chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra. Hằng ngày, nhân viên Trạm y tế phường vẫn thăm khám cho bệnh nhân tại gia đình. Đến 17h30 ngày 8/12, theo báo Lao động đưa tin, Tổ phản ứng nhanh thành phố đã chỉ đạo đưa xe 115 đến đón bệnh nhân đi điều trị. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân vẫn tiếp tục đề nghị bệnh nhân được điều trị tại nhà và ký cam kết chịu trách nhiệm. Đến 8h30 ngày 9/12, UBND phường nhận được thông tin về việc bệnh nhân đã tử vong tại nhà. Bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý và chưa tiêm ngừa Covid-19 - Ảnh: Internet Chính quyền địa phương và ngành y tế đã triển khai các biện pháp xử trí phù hợp khi có ca bệnh COVID-19 tử vong. Trước đó, ngày 8.12, Hải Phòng ghi nhận ca tử vong do COVID-19 đầu tiên là bệnh nhân nam, 77 tuổi, có địa chỉ tại quận Ngô Quyền. Ngoài ra, trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4/2021), thành phố ghi nhận 1.691 ca (48 ca nhập cảnh), trong đó 232 ca đã xuất viện, 1.418 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đà Nẵng phát hiện 113 công nhân tại công ty ở KCN Hòa Khánh nhiễm Covid-19 Chiều 9/12, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 180 ca Covid-19 mới, trong đó có 152 F0 ngoài cộng đồng. Đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao mới tại công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) với 113 công nhân dương tính.

