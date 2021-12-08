Đồng Nai ghi nhận 44 trường hợp F0 tử vong do COVID-19, con số 'kỉ lục' trong 24 giờ qua

Tin y tế 08/12/2021 15:22

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 44 trường hợp tử vong vì COVID-19. Đây là con số tử vong vì COVID-19 cao nhất trong ngày từ trước đến nay ở Đồng Nai

Theo chia sẻ từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết toàn tỉnh ghi nhận 44 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua (ngày 7/12). Bên cạnh đó, vào khoảng 10 ngày qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Đồng Nai liên tục tăng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 928 trường hợp tử vong vì COVID-19, trong đó có 38 bệnh nhân tử vong trong quá trình theo dõi, cách ly tại nhà.

Các trường hợp F0 tử vong hầu hết đều có bệnh nền nặng như: Suy thận, ung thư, tim mạch, cao huyết áp. Nhiều trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, song cũng có nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi.

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Khu điều trị bệnh nhân nặng Covid-19 - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, số bệnh nhân Covid-19 ở Đồng Nai tử vong trong ngày chỉ dao động ở mức trên dưới 20 người (cao nhất là 24 ca vào ngày 2/12).

Theo dự báo trong nnhững ngày tới, tình trạng bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Đồng Nai vẫn duy trì ở mức cao. Bởi hiện nay các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho hơn 90 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm lấn, 11 ca phải lọc máu, gần 80 ca phải thở oxy dòng cao.

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Bệnh nhân Covid-19 nặng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) - Ảnh: Thanh niên

Ngoài ra, khi trở lại trạng thái bình thường mới, số bệnh nhân tử vong do COVID-19 có thể sẽ tăng cao trong một thời điểm nhất định, sau đó sẽ giảm nhanh. Để giảm số ca tử vong, các bệnh viện tại Đồng Nai đang tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tính tới thời điểm hiện nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 90 nghìn ca mắc COVID-19. Do số ca bệnh tăng cao nên tỉnh cho phép cách ly, theo dõi F0 tại nhà.

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