Số ca tử vong do COVID-19 còn cao, TP.HCM phát động chiến dịch 'Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ'

Tin y tế 07/12/2021 20:04

TP.HCM mở “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do COVID-19.

Theo chia sẻ từ VTC News, Sở Y tế TP.HCM cho biết những ngày qua số ca tử vong do COVID-19 ở thành phố vẫn còn cao, qua phân tích các trường hợp tử vong cho thấy, phần lớn tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine, chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó. Việc kịp thời điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do COVID-19 là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, TP.HCM mở "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do COVID-19. 

COVID-19
Chiến dịch bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền - Ảnh: Internet

Theo báo Người lao động đưa tin, nội dung tờ trình, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP.Thủ Đức và ngành y tế khẩn trương huy động nguồn lực để triển khai hiệu quả 6 hoạt động, cụ thể:

Cập nhật danh sách và quản lý sức khỏe người dân thuộc nhóm nguy cơ: tổ chức khảo sát và lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm có người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, để dự trù số lượng test nhanh.

Triển khai xét nghiệm tầm soát phát hiện F0 đối với người thuộc nhóm nguy cơ: thực hiện test đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn. Khuyến khích thành viên các hộ gia đình làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ. Về số lần làm xét nghiệm, người thuộc nhóm nguy cơ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên 2 lần, cách nhau 3 ngày nếu lần 1 âm tính.

Tăng cường truyền thông đối với các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, hướng dẫn những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không bị lây nhiễm COVID-19…

COVID-19 1
TP.HCM phát động chiến dịch nhằm hạn chế thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do COVID-19 - Ảnh: Internet

Đẩy mạnh tiêm vắc xin COVID-19: đảm bảo không bỏ sót đối với những người thuộc nhóm nguy cơ. Đối với người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thuyết phục và nhanh chóng hướng dẫn đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vắc xin COVID-19 an toàn. Trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể di chuyển tới điểm tiêm thì tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm vắc xin tại nhà.

Chăm sóc và điều trị người F0 thuộc nhóm nguy cơ: cấp phát ngay thuốc kháng virus (gói thuốc C) và gói thuốc A, B cho người F0.

Chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ: tư vấn và thăm hỏi sức khỏe từ xa, nếu phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ chuyển nặng, thông báo ngay cơ sở y tế để kịp thời sơ cấp cứu tại nhà và chuyển viện.

Sở Y tế TP.HCM phối hợp Sở Thông tin - truyền thông triển khai tổng đài 1022 để tư vấn và hướng dẫn cho người F0 thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ. Giai đoạn đầu của chiến dịch bắt đầu từ 7/12 - 31/12, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2022.

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Thành phố Hà Nội đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   số ca tử vong covid-19 người có bệnh nền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại