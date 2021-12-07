Số F0 ở Đà Nẵng tăng cao 'kỉ lục', trong đó có đến 71 ca cộng đồng

Tin y tế 07/12/2021 17:31

Vào ngày 7/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 141 ca Covid-19 gồm 4 ca đã cách ly tập trung, 66 ca cách ly tại nhà và 71 ca cộng đồng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết có 71 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, gồm: 27 ca phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; 1 ca làm Công tyTTTI, KCN An Đồn, có triệu chứng được Bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm tại công ty; 4 ca lấy mẫu công nhân Công ty Thuận Phước; 39 ca còn lại đều tự đi khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế trên địa bàn hoặc tự test nhanh tại nhà.

Ngành y tế nhận định 119/141 ca mắc trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung chủ yếu ở quận Liên Chiểu với 67 ca, huyện Hòa Vang 21 ca, quận Sơn Trà 20 ca. Quận Liên Chiểu ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong ngày với 70 trường hợp. Trong đó riêng tại phường Hòa Khánh Bắc ghi nhận 53 ca.

 

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Cán bộ y tế xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Đà Nẵng - Ảnh: NLĐ

Bên cạnh đó, báo Tiền phong đưa tin, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai xét nghiệm để tầm soát COVID-19 trong thời gian từ ngày 8-10/12.

Cụ thể, lấy mẫu xét nghiệm cho 30% đại diện hộ gia đình tại các xã, phường có số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần từ 50 trở lên; 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận (tiểu thương, ban quản lý, người phục vụ, người lao động…) tại các chợ, khu vực Cảng cá - âu thuyền Thọ Quang; 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận của tất cả nhà hàng, quán ăn; 100% người đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác trong 14 ngày tính đến ngày 7/12 mà không thuộc diện cách ly y tế.

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Đà Nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát - Ảnh: Tiền phong

Hiện tại, Đà Nẵng có 224 khu vực phong tỏa và 18 cơ sở cách ly tập trung. Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.838 ca mắc Covid-19.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

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