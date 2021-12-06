Sáng nay 6/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19 tại bệnh viện từ ngày 2-4/12.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ghi nhận 8 trường hợp F0, trong đó có 2 người là nhân viên y tế, gồm 1 bác sỹ và 1 nhân viên điều dưỡng. Với 6 trường hợp F0 còn lại, trường hợp F0 gồm 3 bệnh nhân nhà ở thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy và Kon Rẫy, 1 sản phụ và người nhà sản phụ nhà ở huyện Đăk Hà và 1 người nhà của bệnh nhân nhà ở huyện Sa Thầy. Tất cả các trường hợp F0 đã được đưa tới cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiến hành truy vết, cách ly y tế các trường hợp F1, F2, tăng cường vệ sinh môi trường bề mặt, khử khuẩn tại các khoa có bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, bệnh viện cùng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý người chăm nuôi ra vào Bệnh viện, thường xuyên kiểm soát lây nhiễm đối với bệnh nhân, người nhà chăm nuôi và tất cả nhân viên y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xuất hiện 8 F0 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn duy trì hoạt động chuyên môn bình thường, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh trong giờ và ngoài giờ như thường lệ.

Bên cạnh đó, tính đến 14 giờ ngày 26/10/2021, thành phố Kon Tum có 08 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng. Ngoài ra, người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Phát hiện 77 tiểu thương nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn cấp phong toả 'ổ dịch' tại chợ Sắt Hải Phòng phong toả chợ Sắt sau khi địa phương ghi nhận tổng số 77 ca mắc COVID-19. Đây được xem là khu chợ buôn bán nổi tiếng nhất Hải Phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ghi-nhan-8-ca-mac-covid-19-benh-vien-da-khoa-tinh-kon-tum-tien-hanh-truy-vet-cach-ly-y-te-440107.html