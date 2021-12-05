Phát hiện 19 học sinh mắc Covid-19, một trường cấp 3 tại tỉnh Thanh Hoá khẩn cấp tạm dừng học trực tiếp

Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã ghi nhận thêm 17 trường hợp F0 khác là các học sinh trong trường.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Đại đoàn kết, tại huyện Vĩnh Lộc, Trường THPT Vĩnh Lộc phát hiện cháu Đ.Th.B có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, vào 10h30 ngày 3/12, cháu B. có biểu hiện ho sốt nên đã đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng khám và được kiểm tra nhanh cho kết quả dương tính. Qua điều tra dịch tễ, trong vòng 14 ngày qua, cháu B. đi học tại lớp 10A11 Trường THPT huyện Vĩnh Lộc. Trong lớp có tiếp xúc gần với 34 học sinh cùng lớp và 12 giáo viên dạy các bộ môn. Về nhà cháu có tiếp xúc với bố, mẹ, ông, bà ngoại, 2 dì, 2 chú và em nhà dì.

Trường THPT Vĩnh Lộc đã ghi nhận thêm 19 trường hợp F0 - Ảnh: Đại đoàn kết Ngay lập tức, huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết các trường hợp có liên quan đến trường hợp nghi mắc này. Qua việc điều tra, truy vết, lấy mẫu test nhanh tầm soát tất cả học sinh, giáo viên trường THPT Vĩnh Lộc và 2.074 trường hợp tiếp xúc gần với B., trong tối ngày 3/12, có 16 mẫu có kết quả dương tính. Đồng thời, cơ quan chức năng lấy 171 mẫu xét nghiệm RT-PCR của các trường hợp có test nhanh dương tính, các trường hợp F1, các trường hợp tiếp xúc với người có test nhanh dương tính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm khẳng định. Tính đến 6h ngày 4/12, trên địa bàn huyện có 21 người dương tính với SARS-COV-2 (trong đó 1 F0 học sinh lớp 10A8, 17 F0 lớp 10A11, 1 F0 Trường Tiểu học Vĩnh Phúc và 2 F0 là người nhà của B.).

Hàng trăm học sinh Trường THPT Vĩnh Lộc được lấy mẫu test nhanh trong đêm 3/120 - Ảnh: Đại đoàn kết Bên cạnh đó, Pháp luật TP.HCM đưa tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ông Đầu Thanh Tùng nhận định rằng đây là ổ dịch rất phức tạp, lây nhiễm nhanh và đã ngấm sâu trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Đồng thời, đây là chùm ca lây nhiễm với số lượng lớn liên quan đến cả trường học và cụm dân cư, vì vậy huyện Vĩnh Lộc cần tăng cường lực lượng khẩn trương truy vết, tuyệt đối không để sót, bỏ lọt các trường hợp có liên quan. Ngoài ra, địa phương sẽ căn cứ diễn biến tình hình dịch, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để khống chế, xử lý triệt để ổ dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

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